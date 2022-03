– I oppstarten av 2022 henger Ukraina-krisen som en mørk skygge over verden og idretten. Jeg er glad for at idrettsorganisasjonene, riktignok etter et betydelig press, har besluttet strenge tiltak mot Russland. Vå holdning har vært klar hele tiden, vi fordømmer Russlands invasjon i Ukraina.

Slik åpnet Svendsen sin siste tale på fotballtinget som fotballpresident. Han tok over som fotballpresident i 2016, men har valgt å ikke stille til gjenvalg etter seks år i rollen.

Lise Klaveness er valgkomiteens kandidat som Svendsens etterfølger som president i NFF. Hun vil etter alle solemerker bli valgt søndag.

I talen til Svendsen ble det også klart at Norges Fotballforbund har besluttet å gi 500.000 kroner til Røde Kors sitt hjelpearbeid for krigsofrene i Ukraina.

Svendsen omtalte også den «frustrerende» nedstengningen av breddefotballen gjennom koronapandemien og fotballens håndtering av en mulig boikott av VM i Qatar.

Omtalte Qatar-debatten

Svendsen takket begge sider av debatten rundt den foreslåtte boikotten av verdensmesterskapet i Qatar.

– Det har vært et år med stor debatt og mye engasjement rundt spørsmål om menneskerettigheter og spesielt tiltak for å bedre forholdene for migrantarbeiderne i Qatar. Det er prisverdig at klubber og supportere tok initiativ til en bred debatt, som viser så sterkt engasjement i et viktig spørsmål, sa Svendsen.

Fotballtinget vedtok i et ekstraordinært ting i juni i fjor at Norge ikke ville boikotte mesterskapet. Det ble klart med en avstemning som viste 368-121 i favør nei-siden. Presset på Qatar skulle i stedet skje gjennom dialog og krav om forbedringer.

– A-landslaget vårt engasjerte seg også i debatten og fikk stor internasjonal oppmerksomhet for sine markeringer. Det viser at vi har en landslagsledelse og en spillergruppe som virkelig bryr seg om situasjonen og ønsker å sette saken på dagsordenen. Vi er stolte av de initiativene vi tok i denne saken, sa Svendsen.

Klaveness tar over

Søndag tar altså Lise Klaveness etter alle solemerker over som fotballpresident.

Klaveness kommer til å bli den første kvinnelige fotballpresidenten i norsk fotballhistorie. Hun har vært elitedirektør i fotballforbundet siden 2018.

Den tidligere landslagsprofilen er utdannet jurist og har tidligere jobbet som blant annet dommerfullmektig i Oslo tingrett og spesialrådgiver for Norges Bank, i tillegg til karrieren som fotballspiller.

40-åringen spilte til sammen 73 landskamper i løpet av sin fotballkarriere. Hun representerte Sandviken, Bjørnar, Athene Moss, Asker, Umeå og Stabæk på klubbnivå.