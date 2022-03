Superspill av Hovland i Florida: – Visste ikke det var så bra

Han var blant dem som slo ut tidlig, men Hovlands spill vil trolig holde til en meget sterk plassering også når alle har spilt ferdig. Han puttet bare 23 ganger i løpet av runden.

– Jeg visste at jeg puttet bra, men ikke at det var så bra, sa verdensfireren etterpå.

– Jeg så linjene veldig bra. Noen ganger får du inn noen putter tidlig, og så beholder du den gode følelsen gjennom dagen. Jeg syntes jeg puttet bra i går også, men likevel har jeg følelsen av at det kan bli enda bedre.

Hovland startet sin runde på 10. hull og fikk birdie umiddelbart. Halvveis var han fire slag under par for dagen. Etter en ny birdie på 12. hull kom dagens eneste bogey på 14. hull, men etter tre strake birdier på 15. til 17. hull var han på vei mot et meget sterkt resultat.

Viktig hull

– Jeg hadde et veldig dårlig utslag på 15. hull, og det endte i en sandgrav. Så fikk jeg til et veldig bra slag med sjuerjernet og senket putten, så det var et veldig viktig hull, sa Hovland.

Siste halvdel av runden ble litt mer beskjeden, men birdie på 4. og 6. hull innebar at han kunne signere for en runde seks slag under par. På sitt siste hull berget han par med en putt fra kanten av greenen.

Da han gikk i klubbhuset var det med to slags ledelse til Tyrrell Hatton, som også hadde spilt ferdig. Imidlertid hadde noen av spillerne i feltet ennå ikke tatt fatt på sin 2. runde, blant dem Rory McIlroy som ledet etter første runde.

Prøvd å glemme

Hovland håper å legge bak seg opplevelsen fra samme turnering i fjor. Da innledet han med to sterke runder, men spilte de to siste 11 slag over par.

– Jeg har prøvd å glemme den helgen, sa han.

Turneringen fortsetter lørdag og avsluttes søndag.