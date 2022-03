Petter Rønningen er død – spilte viktig rolle for Lillehammer-OL

Det er Gudbrandsdølen Dagningen som melder om Rønningens bortgang. Han hadde en viktig rolle i forberedelsene og avviklingen av Lillehammer-lekene.

– Petter Rønningen skrev seg for all framtid inn i denne byens historie gjennom en ruvende innsats før og under Lillehammer-OL, sier tidligere ordfører Audun Tron til GD.

Rønningen var viseadministrerende direktør i organisasjonskomiteen og operativ leder for selve OL-gjennomføringen. Han utgjorde toppledelsen med direktør Gerhard Heiberg.

– Jeg har kjent Petter siden 1957, da vi gikk sammen på befalsskolen i Kristiansand. Men virkelig venner ble vi først i 1988 i forbindelse med arbeidet før og under OL. Vi var verdens beste venner, og det er ufattelig trist å motta budskapet om hans død, sier Heiberg til lokalavisen.

Etter OL var Rønningen i mange år styreleder for Lillehammer Olympiapark, som hadde i oppgave å sikre etterbruken av anleggene. I tillegg var han medlem i IOCs evalueringskomiteer for vinterlekene i 2002 og sommer-OL i 2004 og 2008.