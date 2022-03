Kilde utenfor Kvitfjell-pallen: – Skikkelig bittert

Fartskongen fra Bærum lå an til å ta den siste pallplassen etter et hundredelsdrama om seieren, men på et senere startnummer slo Niels Hintermann til. Sveitseren suste ned til ledelse og jekket Kilde ned til fjerdeplassen.

Han la seg inn 20 hundredeler foran nordmannen, mens det skilte 12 og 19 ned til Matthias Mayer (Østerrike) og Beat Feuz (Sveits).

– Aah, skikkelig bittert. Jeg hadde ikke den beste følelsen da jeg kom til mål. Jeg kjente at farten døde litt midtveis, der jeg fikk noen slag, forklarte Kilde til NRK.

– Likevel deilig å kjøre på hjemmebane igjen, la han til.

Kilde står med seks verdenscupseirer denne sesongen. Tre av dem har kommet i utfor, og det gjorde ham til en stor hjemmefavoritt i Kvitfjell. Fra et tidlig startnummer leverte han et godt, men kanskje litt for kontrollert renn.

For to år siden vant Mayer i Kvitfjell og snøt Kilde for seieren. Fredag var østerrikeren bak sin norske rival nesten hele veien, men i mål var han foran med åtte hundredeler. Kilde får en ny utforsjanse lørdag.

Kjetil Jansrud runder av karrieren på hjemmebane. Han har på sine 23 starter i OL-løypa fra 1994 sju seirer – to i utfor og fem i super-G. Elleve ganger har han vært på pallen siden den første seieren for ti år siden. 36-åringen setter utfor i fredagens renn på startnummer 31.