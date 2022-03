Johaug gir seg som eliteløper: – Tiden er inne

33-årige Johaug fikk med seg tre olympiske titler fra ukene i Kina. Hun vant også stafetten i 2010-lekene.

Hun er 14 ganger verdensmester og har 80 seirer samt tre sammenlagttitler i verdenscupen. Lørdag stiller Johaug på start på en 30 kilometer i Holmenkollen for siste gang.

– Det er likevel noen skirenn igjen av sesongen som skal fullføres, men tiden er nå inne til å starte fokuset på livet utenfor toppidretten, sier Johaug i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Hun utbroderer avgangen som landslagsløper i et innlegg på Instagram. Der trekker Johaug linjer tilbake til da hun i 2011 tok sin første VM-tittel som senior på nettopp tremila i Holmenkollen.

«På mange måter føles det som om ringen sluttes», skriver langrennsstjernen fra Dalsbygda.

«Egentlig ønsker jeg ikke at reisen skal ta slutt, men det en tid for alt, og jeg tror tiden har kommet for at jeg nå skal gjøre andre ting enn å satse fulltid på langrenn», legger hun til.

FAKTA

* Navn: Therese Johaug.

* Født: 25. juni 1988 (33 år).

* Klubb: Nansen.

* Meritter: OL: 4 gull (10 km 2022, skiathlon 2022, 30 km, stafett 2010), sølv (30 km 2014), bronse (10 km 2014).

* VM: 14 gull (skiathlon 2021, stafett 2021, 10 km 2021, 30 km 2021, 30 km 2019, 10 km 2019, skiathlon 2019, 30 km 2015, stafett 2015, skiathlon 2015, stafett 2013, 10 km 2013, stafett 2011, 30 km 2011), 2 sølv (stafett 2019, skiathlon 2013), 3 bronse (30 km 2013, 15 km 2011, 30 km 2007). Verdenscupen: 80 seirer og tre sammenlagtseirer (2020, 2016 og 2014).

* Aktuell: Legger lørdag opp som landslags- og eliteløper

