Håvard Lorentzen tok bronse i sprint-VM – Thomas Krol vant

Lorentzen var på sjetteplass før siste distanse, men hans 1.08,85 holdt til medalje. Utslagsgivende var det at han slo det amerikanske stortalentet Jordan Stolz i samløp. 17-åringen fra USA satte juniorverdensrekord sammenlagt med 139,485, men Lorentzen slo ham med 0,36 sekund og gikk foran med 139,375.

Tatsuya Shinhama var treer sammenlagt før siste distanse, men i siste par sprakk han etter en optimistisk åpning på 1000 meter og falt til femteplass.

– Å ta medalje betyr utrolig mye, og det er veldig kjekt å gjøre det på hjemmebane foran et norsk publikum, sa Lorentzen til Viaplay.

Han tok 9.-plass på 500 meter begge dager, men revansjerte seg på den dobbelte distansen der han har fersk OL-bronse.

– Jeg gjorde et godt løp på 1000 meter. Jeg gjorde det ikke akkurat enkelt for meg selv med 500-meterne, men jeg mangler litt kraft i skyvene mine. Jeg har ikke kunnet løfte vekter på halvannen måned, og det går nok ut over akselerasjonsfasen, men stayerevnen er utrolig bra om dagen, sa den ryggplagede sprinteren.

Favoritten smittet

Krol ble verdensmester med 138,705. Akkurat som i kvinneklassen var to nederlendere i en klasse for seg. Verbij ledet før siste distanse. Selv om han avsluttet med sin eneste pallplass på en enkeltdistanse, mistet han gullet sammenlagt. Krol vant distansen på 1.08,51, mens Verbij ble treer med 1.08,92.

Laurent Dubreuil ledet VM etter seier på 500 meter og tredjeplass på 1000 meter første dag, men canadieren måtte trekke seg fra fredagens distanser etter å ha testet positivt på koronaviruset.

– Dette er tidenes verste timing, og jeg er veldig skuffet. Jeg er vaksinert tre ganger og har tatt alle forholdsregler. Det er rett og slett uflaks, sa Dubreuil.

– Det ble litt annerledes fordi han ikke var med i dag, men bronsen smaker utrolig godt likevel, sa Lorentzen.

Så 34-tallet

Bjørn Magnussen ble nummer seks sammenlagt og Henrik Fagerli Rukke nummer 11.

Magnussen gjorde et kjempeløp på 500 meter fredag og var med 34,96 bare sju hundredeler fra pallplass på distansen.

– Jeg er veldig fornøyd med å se 34-tallet. Det føltes ikke som noe toppløp, men noe må ha stemt, sa Magnussen til Viaplay.

Wataru Morishige fra Japan vant 500 meter fredag med 34,77. Lorentzen hadde 35,30 på den distansen.

Resultatene

VM skøyter i Vikingskipet, Hamar fredag, 2. dag, sprint:

Menn, sluttstilling:

Gull: Thomas Krol, Nederland 138,705,

sølv: Kai Verbij, Nederland 138,830,

bronse: Håvard Lorentzen, Norge 139,375,

4) Jordan Stolz, USA 139,485 (v-rek. junior), 5) Tatsuya Shinhama, Japan 139,765, 6) Piotr Michalski, Polen 139,880, 7) Bjørn Magnussen, Norge 140,300, 8) David Bosa, Italia 140,500, 9) Wataru Morishige, Japan 140,510, 10) Tijmen Snel, Nederland 140,740.

Øvrig norsk: 12) Henrik Fagerli Rukke 140,985.

Fredag, 500 m: 1) Morishige 34,77, 2) Shinhama 34,88, 3) Michalski 34,89, 4) Magnussen 34,96, 5) Stolz 35,06, 6) Verbij 35,07. Øvrige norske: 9) Lorentzen 35,30, 13) Rukke 35,46.

1000 m: 1) Krol 1.08,51, 2) Lorentzen 1.08,85, 3) Verbij 1.08,92, 4) Stolz 1.09,21, 5) Bosa 1.09,42, 6) Morishige 1.09,74. Øvrige norske: 10) Magnussen 1.09,91, 11) Rukke 1.09,94.

Torsdag, 500 m: 1) Laurent Dubreuil, Canada 34,58, 2) Shinhama 34,71, 3) Michalski 34,79, 4) Verbij 34,83, 5) Morishige 34,89, 6) Stolz 35,06. Norske: 8) Magnussen 35,12, 9) Lorentzen 35,24, 15) Rukke 35,49.

1000 m: 1) Krol 1.08,16, 2) Lorentzen 1.08,82, 3) Dubreuil 1.08,85, 4) Verbij 1.08,94, 5) Stolz 1.09,52, 6) Snel 1.09,80. Øvrige norske: 10) Rukke 1.10,13, 15) Magnussen 1.10,53.

Dubreuil ledet etter første dag, men måtte trekke seg fra fredagens distanser etter en positiv koronatest.

Kvinner, sluttstilling:

Gull: Jutta Leerdam, Nederland 151,140,

sølv: Femke Kok, Nederland 151,215,

bronse: Vanessa Herzog, Østerrike 152,225,

4) Andzelika Wojcik, Polen 153,335, 5) Kimi Goetz, USA 153,515, 6) Michelle de Jong, Nederland 153,975, 7) Rio Yamada, Japan 155,505, 8) Karolina Bosiek, Polen 155,930, 9) Ella Smeding, Storbritannia 156,005, 10) Martine Ripsrud, Norge 156,205.

Øvrig norsk: 14) Julie Nistad Samsonsen 158,845.

Fredag, 500 m: 1) Kok 37,93, 2) Wojcik 38,00, 3) Herzog 38,05, 4) Leerdam 38,11, 5) de Jong 38,20, 6) Jekaterina Aidova, Kasakhstan 38,25. Norske: 9) Ripsrud 39,06, 15) Samsonsen 39,50.

1000 m: 1) Leerdam 1.14,96, 2) Kok 1.15,33, 3) Herzog 1.16,07, 4) Goetz 1.16,12, 5) de Jong 1.17,06, 6) Smeding 1.17,09. Norske: 10) Ripsrud 1.17,97, 14) Samsonsen 1.20,12.

Torsdag, 500 m: 1) Kok 37,78, 2) Herzog 37,93, 3) Wojcik og Kaja Ziomek, Polen 37,94, 5) Leerdam 38,11, 6) de Jong 38,27. Norske: 10) Ripsrud 38,86, 13) Samsonsen 39,17.

1000 m: 1) Leerdam 1.14,88, 2) Kok 1.15,68, 3) Goetz 1.15,89, 4) Herzog 1.16,42, 5) Wojcik 1.16,98, 6) Yamada 1.17,04. Norske: 12) Ripsrud 1.18,60, 14) Samsonsen 1.20,23.

VM allround avvikles lørdag og søndag.