Christiansen avgjorde ny stafettduell for Norge

Geilo-løperen traff alle blinkene på liggende skyting, mens han i den stående gjentok bedriften fra OL og skjøt prikkfritt. Konkurrentene måtte alle bruke ekstraskudd. Norge gikk med det ukrainske flagget på lua.

Christiansen sørget for norsk seier foran Sverige og Frankrike.

Det norske laget var uten brødrene Bø. Sivert Guttorm Bakken gikk sin annen verdenscupstafett og var sikkerheten selv på første skyting. Han hadde ikke bommet på stafett før det tredje skuddet på stående, men da ble det vanskelig. Han måtte bruke tre ekstraskudd og gikk ut 14,9 sekunder bak ledende Erik Lesser for Tyskland.

– Et intenst renn å bli kastet inn i. Det gikk greit på liggende, men det ble ikke så kontrollert som jeg håpet på stående skyting, sa Bakken til NRK om sin åpningsetappe.

Tok innpå

Filip Fjeld Andersen hadde en feilfri første liggende, men måtte bruke to ekstraskudd på stående. Han leverte en kjemperask sisterunde, og avstanden fram til ledende Frankrike ble redusert fra 46,2 til 28,8 sekunder ved veksling. Andersen hadde sjuende beste etappetid.

Sturla Holm Lægreid slet med høyden i OL, og det ga spesielt utslag på standsplass. Fredag trengte han ett ekstraskudd på liggende, men hadde tatt igjen franske Simon Desthieux inn mot stående. Der tapte han noe tid, men han vekslet rett bak franskmannen.

Best

Christiansen var ankermann med rakettfart under OL. I Kontiolahti ble det etter hvert en thriller med fire lag innenfor to sekunder, men på siste skyting taklet Norge og Christiansen igjen presset best. Han var eneste nordmann med beste etappetid, mens Lægreid var nest best på sin etappe.

I mål var han 10,6 sekunder foran svenske Sebastian Samuelsson, mens Frankrikes ankermann Quentin Fillon Maillet var 12,4 sekunder bak. Tyskland havnet så vidt utenfor pallen.

For Sverige gikk Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma og Samuelsson, mens Frankrikes lag besto av Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Desthieux og Maillet.