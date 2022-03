Snur etter press: Russere og hviterussere nektes å delta i Paralympics

Det opplyser IPC i en pressemelding torsdag morgen, kun én dag før åpningsseremonien i Beijing. Der argumenteres det for at flere nasjoner har truet med ikke å konkurrere.

Avgjørelsen kommer etter et ekstraordinært møte i IPC.

– IPC er en medlemsbasert organisasjon, og vi er mottakelige for synspunktene til våre medlemmer, sier IPC-president Andrew Parsons.

– I løpet av de siste tolv timene har et overveldende antall medlemmer vært i kontakt med oss og vært veldig åpne, som er jeg er takknemlig for. De har sagt at hvis vi ikke revurderer avgjørelsen vår, vil det få alvorlige konsekvenser for Paralympics, sier Parsons.

Flere ville trukket seg

Han legger til at IPC er overbevist om at «sport og politikk ikke burde blandes», men:

– Krigen har kommet til disse lekene, og i kulissene har mange regjeringer innflytelse på vårt kjære arrangement, sier han.

Parsons gjentar i pressemeldingen at flere land trolig ville trukket seg om russiske og hviterussiske utøvere skulle delta. Han beklager også til de berørte utøverne.

– Vi beklager for at dere blir påvirket av beslutningene deres regjeringer tok sist uke med å bryte den olympiske våpenhvilen. Dere er ofre for deres myndigheters handlinger, sier Parsons.

Snur på under et døgn

Meldingen kommer bare en dag at Russland og Hviterussland fikk lov til å delta under nøytralt flagg. Onsdag ble det klart at de to landenes utøvere fikk delta, men uten å være en del av medaljeoversikten.

– Da vi tok avgjørelsen i går, så vi på den langsiktige paralympiske bevegelsen. Vi er veldig stolte av prinsippene og verdiene som har gjort bevegelsen til det den er i dag.

– I går sa vi at vi ville fortsette å lytte, og det er det vi gjør i dag, sier Parsons.