Reagerer på utestengelse av russiske barn og unge fra Norway Cup

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Barn og unge er alltid uskyldige i en krig. Disse barna skal ikke vokse opp med å hate naboene sine, de skal leve sammen også etter denne konflikten. Hvis vi straffer barn forsterker vi dette problemet, skriver SOS-barnebyer i en uttalelse til NTB.

Reaksjonen kommer etter at ledelsen i Norway Cup onsdag bestemte å stenge påmeldingen til årets turneringer for russiske og hviterussiske lag. Dette gjelder barn og unge fra 13 år og oppover, og gjelder i praksis lag fra Russland.

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup sier til NTB at han forstår reaksjonen.

– Vi skulle gjerne hatt dem med. Men når både Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund – som vi er underlagt – konkluderer som de gjør, ville det være rart om vi gjorde det motsatte, sier Trælvik.

Han viser også til at det ville by på store utfordringer å sørge for russiske ungdommers sikkerhet i Norge.

– Vi vil ikke ha kapasitet til å passe på dem, sier Trælvik.

Idrettspresident Berit Kjøll støtter Norway Cups beslutning.

– Norway Cup er et internasjonalt idrettsarrangement og vil være omfattet av idrettsstyrets vedtak som oppfordrer til utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere, skriver Kjøll i en epost til NTB.