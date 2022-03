Mer kritikk mot norsk langrenn: – Et ledelsesproblem

«Jeg har fått klar beskjed av landslagstreneren om å ikke lage noe «styr» ut» av dette, men nå som flere modige utøvere har vært på banen med sin frustrasjon, ser jeg at det jeg opplever, føyer seg inn i et mønster som ikke inviterer til verken kommunikasjon eller motivasjon», skriver Larsen på Instagram.

Innlegget ble først gjengitt av VG. Larsen sier han kontaktet ledelsen selv etter å ha blitt utelatt og fikk beskjed om at han «kastet bort muligheten i Lahti».

Vil ikke kommentere

«Ragnhild Haga skriver om «bruk-og-kast-mentalitet» i skiforbundet. Dette er noe jeg kjenner meg godt igjen i, også fra tidligere i sesongen», skriver han.

– Ble gjort kjent nå med innlegget du henviser til. Kritikk fra enkeltutøvere ønsker jeg å prate direkte med utøver om og ønsker derfor ikke å kommentere innlegget, svarer langrennssjef Espen Bjervig i en SMS til VG.

Utspillet til Larsen er det siste av en rekke med kritikk som har kommet mot langrennslederne i landslagsmiljøet. Emil Iversen gikk hardt ut etter å ha blitt vraket fra flere renn i OL, og onsdag reagerte Haga på stillheten hun har opplevd etter Beijing-lekene.

Mistet motivasjon

Larsen ønsker alle de norske utøverne lykke til i sprinten.

«Fra mitt perspektiv handler dette om et ledelsesproblem, og jeg har ingenting annet enn respekt for utøverne på landslaget», understreker han.

Fossum-løperen kom på 2.-plass på Lillehammer-sprinten og vant lagsprinten i Dresden i desember. Vrakingen fra Drammen har gjort noe med motivasjonen, erkjenner han.

«Jeg gikk inn i denne sesongen med et ønske om å ta steget opp til sprintlandslaget. Motivasjonen for å få til dette, har blitt sterkt svekket etter at jeg har innsett hva slags kultur ledelsen i Skiforbundet står for. For meg er fair play og respekt forutsetninger for en meningsfull skisatsing», skriver Larsen.