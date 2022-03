Langrennssjefen beklager Haga-behandling

Onsdag gikk Haga hardt ut i sosiale medier og anklaget langrennsledelsen for å ha manglende takhøyde og en bruk-og-kast-mentalitet. Kritikken kom etter at hun ble vraket fra lørdagens tremil i Holmenkollen uten å få beskjed i forkant.

Bjervig ønsket ikke å kommentere utspillet, men dagen etter innrømmer han at ting kunne vært gjort annerledes. Langrennssjefen har snakket med Haga etter at hun delte sin frustrasjon på Instagram.

– Jeg synes det hadde vært naturlig at vi hadde ringt for å prate med henne. Hun var med oss i OL og nå skal vi gå her Norge med stor tropp, men av noen årsak ble det ikke gjort. Det sa jeg til Ragnhild også at var dårlig av oss, sier Bjervig til Adresseavisen og fortsetter:

– Jeg beklaget til Ragnhild, men som jeg sa til henne: Jeg står inne for uttaket, men at det er dumt at vi ikke har fanget opp og gitt henne informasjon.

Haga er ikke en del av kvinnelandslaget denne sesongen, men kom med til OL da koronasmitte gjorde at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå ikke kunne reise og delta i Beijing-lekene.

Det har den siste tiden vært rettet mye kritikk fra flere hold i langrennsmiljøet mot landslagsledelsen. Senest torsdag var løperen Thomas Helland Larsen kritisk til skiforbundets kultur og kommunikasjon.