Antikrigs-budskap da jentene vant skiskytter-stafetten

Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Ida Lien og Ingrid Landmark Tandrevold leverte en imponerende innsats, spesielt på standplass, hvor de brukte bare fire ekstraskudd. OL-mester Sverige som fulgte nærmest brukte åtte ekstraskudd, mens Italia på tredjeplassen brukte sju.

Olsbu Røiseland gikk for en gangs skyld første etappe. Hun åpnet med et ekstraskudd på liggende. Til tross for ett ekstraskudd på stående skyting, gikk hun ut i tet. Hun vekslet drøye tolv sekunder foran Sverige.

– Det var ikke så ille som fryktet å gå. Det hadde jo vært en del dager på sofaen etter hjemkomsten fra OL, sa Olsbu Røiselandtil NRK.

Hun sa også at hun ikke hadde særlig lyst til å konkurrere etter det som har skjedd i Ukraina. Alle de norske jentene gikk med antikrigs-budskap som ble veldig synlig i tv-ruta på standplass.

Tiril Eckhoff hadde en vond opplevelse på OL-stafetten, der Norge ble nummer fire, men leverte en strålende etappe i Finland, der hun nøyde seg med bare ett ekstraskudd. Hun kunne sende Ida Lien ut med en avstand på over 58 sekunder.

– Veldig deilig å være tilbake i lavlandet og ikke få oksygennød som jeg slet med i OL, sa Eckhoff.

Svenskene hadde sine beste løpere i Hanna og Elvira Öberg på de to siste etappene. Ida Lien gikk en kontrollert etappe og brukte bare ett ekstraskudd på stående skyting. Avstanden ned til Sverige var derimot halvert.

Norge hadde Ingrid Landmark Tandrevold som anker, og hun gikk ut drøye 28 sekunder foran Elvira Öberg. Hun økte avstanden til 45 etter feilfri liggende skyting.