NFF flytter cupkamp – Aalesund truer med ikke å stille opp

Det får Sunnmørsposten bekreftet av konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF. AaFK er svært kritisk til beslutningen og har truet med ikke å stille opp til kampen i fotball-NMs 4. runde.

Aalesund har en rekke skadde og koronasmittede spillere og er ikke klar for sesongstart allerede til helgen. Men NFF står på sitt.

– Kampen er nå omberammet. Bakgrunnen er at det er viktig og en strategi for Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball å legge til rette for lag som spiller i Europa, og det kan være betydningsfullt for norsk fotball. Det er en sentral strategi for oss, og avgjørelsen har stor støtte i NFF, sier Fisketjønn.

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen har uttalt at han er «forbannet» over situasjonen og mener NFFs behandling er elendig.

– Jeg har også sagt at vi ikke kan spille kampen i helga. Da blir det walkover, og vi bør få en kompensasjon, for vi er ikke klare til kamp. Hvis det var en kamp som i utgangspunktet var satt opp i helgen, så måtte vi har stilt med de spillerne som er klare, og juniorer, sa Nilsen til Sunnmørsposten tidligere i uken.