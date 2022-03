Neprjajeva sliter med å sette ord på skinekten: – Veldig tøft

Tirsdag ble det klart at russiske og hviterussiske utøvere ikke får delta i renn i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS). Da hadde allerede Norges Skiforbund gitt dem startnekt i verdenscupkonkurranser på norsk jord.

Dermed er den internasjonale sesongen over for russisk vintersport. Årsaken til utkastelsen er Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er tøft, veldig tøft. Jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere hva jeg føler på en korrekt måte. Det er enkelt og greit tøft, sier Neprjajeva til russiske MatchTV, ifølge NRK.

Hun tok nylig tre medaljer i Beijing-OL og leder verdenscupen 278 poeng foran Jessie Diggins fra USA.

I langrenn er det sprint i Drammen torsdag og distanserenn i Holmenkollen i helgen. Det gås tremil for kvinnene lørdag og femmil for gutta søndag. Den siste distansen blir vinterens eneste femmil etter at OL-øvelsen ble kuttet ned til 28,4km.