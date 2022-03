Frida Karlsson må droppe Holmenkollen

Karlsson har i samråd med det svenske trenerteamet valgt å stå over tremila i Holmenkollen. En ny evaluering for verdenscuphelgen i Falun vil bli gjort gradvis i løpet av uken, sier den svenske landslagssjefen Anders Byström i en pressemelding. Dermed blir det ikke noe revansjeoppgjør for Therese Johaug som tapte duellen i sluttsekundene for to år siden. Fjorårets Kollen-renn bl flyttet til Sveits.

Karlsson er skuffet over ikke å kunne delta, men setter helsen først:

– Det føles trist å gi opp Holmenkollen. Men jeg er fortsatt ikke tilbake der jeg ønsker å være, og nå vil jeg gi kroppen min en ærlig sjanse til å komme tilbake før sesongen er over, sier hun.

OL-mesteren i sprint, Jonna Sundling, blir ventelig svenskenes sterkeste kort på tremila. Hun tok 4. plassen på distansen i OL bak Therese Johaug, Jessie Diggins og Kerttu Niskanen.

Charlotte Kalla snører på seg skiskoene etter å ha vært utelatt fra den svenske troppen i Lahti i helgen som var. Veteranen stiller til start i tremila lørdag.

Det har vært stort forfall til rennene i Norge denne uken. Seks norske herresprintere ble smittet av koronaviruset og står over rennene i Drammen og Holmenkollen. Mathilde Myhrvold og Silje Theodorsen har også meldt forfall av helsemessige årsaker.