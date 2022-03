Drømmestart i Raw Air for Forfang: – Trengte sårt denne oppturen

Forfang fikk til et meget bra hopp og landet på 137 meter. Det ga 126,3 poeng. Dermed fikk han en strålende start på Raw Air-turneringen på hjemmebane.

– Det går opp og ned. Jeg trengte sårt denne oppturen. Det er lenge siden jeg har hatt sommerfugler i magen. Nå skal jeg være med å kjempe høyere på listen enn jeg har vært, sa Forfang til NRK.

Tromsøværingen fikk OL-drømmen sin ødelagt på grunn av en positiv koronatest i forkant av vinterlekene i Beijing. Sykdommen gjorde at han ikke kom seg til Kina.

Østerrikeren Stefan Kraft, som fikk opp 131 meter, havnet 0,7 poeng bak tromsøværingen i Lillehammer onsdag. Manuel Fettner var slått med ytterligere tre tideler etter 136 meter.

Lindvik-bom

Halvor Egner Granerud fikk bare opp 126 meter, og med 117,4 poeng er han nummer åtte.

Daniel-André Tande (127,5 meter) og Fredrik Villumstad (126,5) fikk også til småpene svev og er klare for torsdagens renn. Det samme er Robin Pedersen (120) og Anders Håre (122).

Robert Johansson hadde et godt prøvehopp, men landet på 120 meter under solid baktrekk i kvalifiseringen. Med 101,5 poeng fikk han en tung start på Raw Air med 32.-plass.

OL-vinneren Marius Lindvik fikk det enda tyngre og landet på 119 meter. 98,7 poeng ga bare nummer 38. Forholdene snudde fullstendig fra god oppdrift til bakvind da sola gikk ned over OL-byen. De ti sist startende fikk ekstremt tunge forhold.

– Johann fikk gode forhold og vist potensialet sitt. Da sola gikk ned, ble det helt andre forhold. Jeg synes Halvor fikk til et godt hopp. Lindvik var nok litt for offensiv under de rådende forholdene, sa landslagstrener Alexander Stöckl.

Tøft for nasjonal kvote

Ingen av de norske hopperne som deltok på nasjonal kvote klarte å kvalifisere seg til fredagens renn.

Bendik Jakobsen Heggli med 114,5 meter var nærmest med sin 51.-plass.. Joacim Ødegaard Bjøreng endte på 105,5, Sondre Ringen på 109,5, Benjamin Østvold på 103,5 og Sølve Jokerud Strand på 103.

Kvalifiseringen var det første tellende rennet av Raw Air-konkurransen.

