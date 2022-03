Russland og Hviterussland utestengt fra skøytesporten – mister VM på Hamar

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) meddelte om avgjørelsen tirsdag morgen. Russland og Hviterussland kan dermed ikke sende løpere til helgens VM i Vikingskipet i Hamar.

ISU opplyser at beslutningen om utestengelse ble truffet etter at Det internasjonale olympiske komté (IOC) mandag gikk ut med en klar oppfordring til alle særforbund om å gjøre det.

Hviterussland er inkludert i sanksjonen for sin rolle i Russlands angrep på Ukraina.

– Vi er veldig glade for at ISU nå har kommet med en klar og tydelig beslutning. Som VM-arrangør om kun et par dager, har dette vært et stort tema for oss, og vi sendte vår tydelige mening til ISU på lørdag. Dette har også fått støtte fra flere andre forbund, og vi er glade for at ISU har kommet til samme konklusjon som oss, sier Norges skøytepresident Mona Adolfsen.

ISU har også organiseringsansvar for kunstløp. Det er en skøytegren som har lange og stolte tradisjoner i Russland.