Cirka ett døgn etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) anmodet alle forbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra kommende konkurranser, valgte FIS å gå samme vei.

Røste møtte tirsdag mediene ved målområdet for langrenn i Holmenkollen under nok en kaotisk dag med hektisk møtevirksomhet. Også et russisk TV-team var på plass for å få et intervju med den norske skipresidenten.

Røste uttalte seg cirka en halvtime etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) kunngjorde beslutningen om å utestenge Russland og Hviterussland fra sine konkurranser.

– Jeg er først og fremst glad for at FIS har landet på dette budskapet. Så må jeg være ærlig på at det har tatt for lang tid. Men det får vi ta med i evalueringen. Nå må vi se framover, sa Røste.

Han også er styremedlem i FIS.

– Det har vært forholdsvis hektiske dager, også for oss. Det er viktig å minne om hva dette handler om, og det er uretten som påføres det ukrainske folk. Vi har alle den dypeste medfølelse.

– Ikke mulig

FIS ventet lenge før det tirsdag valgte å gå for linjen til en rekke andre forbund: Å utelukke utøvere fra Russland og Hviterussland på bakgrunn av invasjonen i Ukraina. Beslutningen kom etter et ekstrainnsatt styremøte der Røste også deltok.

Røste gikk via sitt nasjonale forbund imot FIS. Norges Skiforbund valgte tidligere tirsdag å ilegge russiske og hviterussiske utøvere startnekt.

– Det har fra vår side aldri vært mulig å se for seg konkurranser i Norge med russisk eller hviterussisk deltakelse. I dag tidlig måtte vi gjøre noe, sa Røste.

Han ble flere ganger spurt om hvordan diskusjonene hadde gått i FIS-styremøtet tirsdag og spesielt hva Russlands skipresident Jelena Välbe hadde sagt.

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på diskusjoner fra styremøtet. De hører hjemme der. Det har vært verdige og gode diskusjoner hvor Välbe har vært en del av det, sa Røste.

– Det var ikke dissens i styret da beslutningen ble fattet i dag, sa Røste til NTB.

Sendte eposter

Han redegjorde også for bakgrunnen for avgjørelsen om utestengelse og det som har skjedd de siste dagene. Røste hevder at han tidlig var på ballen når det gjaldt å få avlyst renn som var planlagt i Russland.

– Vi våknet opp til invasjonen torsdag morgen, og det første jeg gjorde var å sende en epost til styret med et klart budskap om at vi måtte få avlyst eller flyttet alle kommende verdenscuparrangementer i Russland. Fredag sendte jeg en ny epost, med enda tydeligere budskap. Vi kunne ikke ha konkurranser i et land som går til krig mot et annet medlemsland i FIS.

– Fra lørdag har det vært klart fra vår (Norges Skiforbunds) side at vi ikke ønsker russisk og hviterussisk deltakelse. Dette har vært en krevende situasjon for mange, sa Røste.

Han la til at Norges Skiforbund skal følge opp og ivareta de russiske langrennsløperne og hopperne som er i Norge, på best mulig måte.

Det betyr at de også kan trene fritt i Holmenkollen-løypene om de skulle ønske det.

Etter planen skal den russiske langrennstroppen forlate Norge og reise til hjemlandet onsdag.