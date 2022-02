Nordiske skiforbund legger ytterligere press på FIS for å utestenge Russland

Styrene i de tre forbundene sendte mandag et felles brev til toppene i FIS. Der legges det ytterligere press på forbundstoppene med tanke på et vedtak om utestengelse av russiske og hviterussiske utøvere i tiden som kommer.

Mottakerne av brevet er FIS-president Johan Eliasch og generalsekretær Michel Vion.

«I tider med krig bringer hver time nye dilemmaer og informasjon. Siden FIS-styret hadde sitt møte fredag ​​ettermiddag 25. februar har den russiske invasjonen av Ukraina eskalert. Russlands brudd på folkeretten og angrepet på det ukrainske folket har ført til utvidede sanksjoner både fra europeiske og andre lands myndigheter», skriver skitoppene.

Videre gir presidentene i det norske, svenske og finske skiforbundet uttrykk for at FIS «ikke lenger kan holde fast ved vedtaket i FIS-styret fra fredag ​​25. februar uten å ta hensyn til eskaleringen av konflikten i Ukraina».

«Vi ber FIS revurdere beslutningen om å la Russland delta i verdenscup og VM så lenge den militære konflikten består», skriver de.

Ikke frikoblet

Erik Røste og hans kolleger ber avslutningsvis om en rask avgjørelse fra FIS om at russiske og hviterussiske utøvere nektes start i tiden som kommer.

«Idrett er ikke og kan ikke være frikoblet fra de grusomme krigshandlingene som rettes mot det uskyldige folket i Ukraina av det russiske regimet», skriver skitoppene i brevet.

Mandag anmodet Den internasjonale olympiske komité (IOC) sterkt alle forbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra kommende internasjonale konkurranser. FIS bekreftet på sin side overfor NTB at holdningen om å la russere og hviterussere delta står fast.

FIS-linjen står i skarp kontrast til vedtaket som ble gjort i norsk idrett i helgen. Både skiforbundet, Norges idrettsforbund og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) var da klar på at utelukkelse er eneste riktige avgjørelse.

Kjøll la press

Mandag la idrettspresident Berit Kjøll ytterligere press på FIS-toppene. Overfor NTB er hun klar på at det nå forventes at alle internasjonale særforbundene «raskt fatter nødvendige vedtak som sørger for at utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra Russland og Hviterussland ikke får anledning til å delta i internasjonal idrett».

– Dette haster spesielt for de internasjonale særforbund som planlegger gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser i Norge de neste ukene, sier Kjøll til NTB.

Det skal arrangeres verdenscuprenn i langrenn både i Drammen og Holmenkollen i dagene som kommer. I tillegg skal det avvikles Raw Air-turnering i hopp for menn og kvinner. Alpinistene skal på sin side kjempe om verdenscuppoeng i Kvitfjell, mens kombinertløperne også skal til Holmenkollen.

Rettferdig og inkluderende

FIS begrunnet sitt ståsted i saken slik overfor NTB mandag:

– FIS har vært klar i sin innstilling når det gjelder russiske utøvere og alle FIS-konkurranser. For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund eller lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, skrev kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke i en epost.

Flere russiske langrennsløpere var mandag med på et fly fra Helsingfors til Oslo.

Aleksandr Bolsjunov er en av de store favorittene på femmila i Holmenkollen søndag. Han er også aktuell i sprinten i Drammen torsdag. Han var OL-konge i Kina med tre gull.