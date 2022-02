Medvedev offisielt ny verdensener i tennis

Etter at Djokovic røk ut av ATP 500-turneringen i Dubai sist uke, ble det klart at Medvedev ville overta statusen som verdensener når rankingen ble oppdatert mandag. Som følge av at Djokovic mistet sine poeng fra fjorårets seier i Grand Slam-turneringen Australian Open, kunne Medvedev rykke forbi.

Russeren har nå 150 poeng ned til toer Djokovic. Serberen har vært verdensener sammenhengende siden 3. februar 2020. Totalt har han tilbrakt 361 uker på toppen av rankingen, flere enn noen annen mann.

Medvedev ble mandag den 27. mannlige verdensener siden rankingen ble innført i 1973, men bare den femte de siste 18 årene. Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal og Andy Murray har monopolisert posisjonen siden da.

Casper Ruud har måttet stå over to turneringer på rad den siste tiden grunnet problemer med en strekk i magen. Han beholder likevel åttendeplassen etter den siste oppdateringen.

(©NTB)