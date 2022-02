Beslutningen ble fattet sammen med oppfordringen om at Russland og Hviterussland utestenges fra all internasjonal idrett som følge av krigen i Ukraina.

Den olympiske orden er IOCs høyeste utmerkelse og ble innstiftet i 1975. Den tildeles for fortjenstfull innsats for idrett eller for den olympiske sak.

Vladimir Putin ble tildelt Den olympiske orden i gull så langt tilbake som i 2001.