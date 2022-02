Ingen russisk eller hviterussisk deltakelse i Vasaloppet

«Basert på utviklingen de siste dagene med Russlands angrep på Ukraina og den pågående krigen, har Vasaloppet besluttet å ikke tillate russisk eller hviterussisk deltakelse i Vasaloppet 2022», skriver de i en pressemelding.

Tidligere bestemte arrangøren at de ikke skulle heise det russiske flagget under årets arrangement, og opplyser i pressemeldingen at de etter det har vært i tett dialog med idrettsforbund og myndigheter.

Det har ført til at de nå velger å utestenge russere og hviterussere fra Vasaloppet, samt de resterende fem konkurransene i Ski Classics. Ifølge arrangøren berører det 90 utøvere, der flertallet er påmeldt til Vasaloppet.

– Å ikke tillate russisk eller hviterussisk deltakelse er helt i tråd med tiltakene vi ser rundt idretten akkurat nå, sier administrerende direktør av Vasaloppet Johan Eriksson.

Det vil si at russiske Ermil Vokujev ikke vil få være med å kjempe om sammenlagtseieren. Han ligger som nummer fire i sammendraget, kun bak norske Andreas Nygaard og Tord Asle Gjerdalen, samt svenske Max Novak.