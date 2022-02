Idrettspresidenten legger press på FIS etter IOC-beslutning

Den internasjonale olympiske komité kom mandag med en oppfordring til alle særforbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra alle internasjonale konkurranser.

Norges idrettsforbund skriver til NTB at forbundet verdsetter og anerkjenner at Det internasjonale olympiske komité (IOC) har kommet fram til samme standpunkt som norsk idrett besluttet i helgen og har fattet et lignende vedtak.

Samtidig ber idrettspresidenten nå om at flere internasjonale forbund følger etter. Kjøll sier til NTB at hun forventer at alle de internasjonale særforbundene «nå raskt fatter nødvendige vedtak som sørger for at utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra Russland og Hviterussland ikke får anledning til å delta i internasjonal idrett».

– Dette haster spesielt for de internasjonale særforbund som planlegger gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser i Norge de neste ukene, sier Kjøll til NTB og legger til:

– I tråd med vårt nordiske opprop er det også en klar forventning om at russiske og hviterussiske utøvere og idrettsledere blir utestengt fra Paralympics som starter i Beijing 4. mars.

Skiforbundet øker presset

Det skal arrangeres verdenscuprenn i langrenn både i Drammen og Holmenkollen i dagene som kommer. I tillegg skal det avvikles Raw Air-turnering i hopp for menn og kvinner. Alpinistene skal på sin side kjempe om verdenscuppoeng i Kvitfjell, mens kombinertløperne også skal til Holmenkollen.

Mandag kommuniserte Det internasjonale skiforbundet (FIS) ut at russiske løpere ikke vil bli utestengt fra de konkurransene. Det var fortsatt status da denne avisen gikk i trykken mandag ettermiddag.

Den meldingen fra FIS står i skarp kontrast til vedtaket som ble gjort i norsk idrett i helgen. Der het det at russiske og hviterussiske løpere må nektes å starte i tiden som kommer som følge av krigføringen i Ukraina.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har stilt seg bak idrettens syn i saken.

Etter at IOC mandag tok til orde for utestengelse av Russland og Hviterussland, legger også Norges Skiforbund ytterligere press på ledelsen i FIS:

– Norges Skiforbund er glade for det klare standpunktet fra den internasjonale olympiske komite (IOC), og håper nå det internasjonale skiforbundet (FIS) vil etterkomme IOCs oppfordring, sier skipresident Erik Røste i en kommentar.

Russere landet i Norge

FIS begrunnet sitt ståsted i saken slik overfor NTB mandag:

– FIS har vært klar i sin innstilling når det gjelder russiske utøvere og alle FIS-konkurranser. For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund eller lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, skrev kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke i en epost.

Flere russiske langrennsløpere var mandag med på et fly fra Helsingfors til Oslo.

Aleksandr Bolsjunov er en av de store favorittene på femmila i Holmenkollen søndag. Han er også aktuell i sprinten i Drammen torsdag. Han var OL-konge i Kina med tre gull.