Ukrainske langrennsløpere blir i Norge etter VM

Det bekrefter utviklingssjef i Skiforbundet, Brit Baldishol, overfor TV 2.

Flere ukrainske VM-deltakere har uttrykt bekymring for situasjonen i hjemlandet etter Russlands invasjon torsdag. Usikkerheten har rådet for dem fram til fredag. Da ble det klart at Skiforbundet var beredte til å hjelpe.

– Det er en tragisk og forferdelig situasjon for utøverne. Vi gjør det vi kan for at de skal få ro. Noen vil hjem, men spørsmålet er om det er mulig, sa Baldishol til NTB fredag.

– De har takket ja til å bli, og er takknemlig for at vi hjelper, kunne Baldishol fortelle TV 2 lørdag.

Skipresident Erik Røste snakket også om situasjonen fredag.

– Skiforbundet har bestemt seg for at vi vil bidra med midler og all mulig støtte til de ukrainske skiløperne som deltar under junior-VM. Vi skal sørge for at de får trygghet og ro, både under mesterskapet på Hadeland og i ukene som kommer, sa skipresident Erik Røste til NTB.

Ukraina har et titalls utøvere på plass på Lygna. De deltar både i junior- og U23-klassen. Verdensmesterskapet på Lygna ble innledet tidligere denne uken. Det pågår til søndag.