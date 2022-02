Norges Skiforbund sender ingen utøvere til verdenscuprenn i Russland

Det opplyser forbundet i en pressemelding fredag.

Skiforbundet ber Det internasjonale skiforbundet (FIS) avlyse eller utsette de planlagte skirennene i Russland.

– Norge har som tydelig kommunisert i går, bedt om at alle konkurranser i Russland blir avlyst/flyttet. Det er et viktig signal fra FIS om at dette er større enn idretten, og at idretten ikke kan være nøytrale i en slik situasjon. Det vil uansett være helt utenkelig for Norges Skiforbund å sende utøvere til konkurranser i Russland slik situasjonen er nå, sier skipresident Erik Røste.

Avlyse eller flytte

Han håper FIS etterkommer ønsket om å flytte eller droppe rennene.

– Min personlige mening er at det er helt uaktuelt at man har skirenn i et land som påfører andre nasjoner store lidelser gjennom våpenbruk og invasjon. Jeg har gjentatt mitt budskap overfor FIS i dag og håper at man raskt avlyser eller flytter rennene. Utøvernes sikkerhet vil alltid være det viktigste, og vi kommer ikke til å sende noen løpere for å delta i Russland, sier Røste.

Skiforbundets standpunkt kommer i kjølvannet av at flere enkeltutøvere har rykket ut og gitt beskjed om at de ikke kommer til å reise til Russland dersom Det internasjonale skiforbundet opprettholder gjennomføringen av de kommende verdenscuprennene.

Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug har vært tydelige på at en Russland-reise er utenkelig.

Svensk nei

Det svenske skiforbundet har også besluttet at det ikke er aktuelt å sende utøvere til arrangementer i Russland i tiden som kommer.

Russiske styrker gikk natt til torsdag inn i Ukraina. Invasjonen har vakt skarpe reaksjoner.

Fra idrettshold ble det allerede torsdag tatt til orde for at de kommende rennene i Russland bør utsettes eller avlyses.

– Internasjonale særforbund bør snarest finne alternative løsninger på de idrettsarrangementene som planlegges gjennomført i Russland, sa idrettspresident Berit Kjøll.

Det internasjonale skiforbundet har ikke kommentert situasjonen etter at Ukraina-situasjonen eskalerte torsdag. NTB har forsøkt å komme i kontakt med langrennsdirektør Pierre Mignerey i FIS, men uten å lykkes.

