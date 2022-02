Kjøll: – Idrettsarrangementer i Russland bør ikke gjennomføres

– Russlands aggresjon ovenfor Ukraina er helt uakseptabel og er handlinger vi tar sterkt avstand fra. Som følge av den svært alvorlige situasjonen som nå har oppstått, er det ikke riktig å gjennomføre idrettsarrangementer i Russland, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

– Internasjonale særforbund bør snarest finne alternative løsninger på de idrettsarrangementene som planlegges gjennomført i Russland, legger hun til.

Norges idrettsforbund har løpende dialog med norske myndigheter i saken.

Det svenske skiforbundet opplyser i en pressemelding at det ikke vil sende noen av sine utøvere til Russland framover. Styreleder i Sveriges skiforbund Karin Mattsson opplyser at det svenske skicrosslandslaget er i Russland nå, og at sikkerheten til utøverne og lederne er det viktigste.

De vil dermed ikke delta i den planlagte konkurransen som skal være i Sunny Valley. De er i dialog med svenske myndigheter for å garantere for deres sikkerhet, opplyses det.

Russland innledet natt til torsdag et omfattende angrep mot Ukraina etter en styrkeoppbygging som har pågått i flere måneder.