Haalands skadecomeback utsatt – mister ny europaligakamp

Nordmannen er ikke med i den tyske storklubbens tropp til torsdagens kamp, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Det samme skriver lokalavisen Ruhr Nachrichten.

Haaland har vært ute med en muskelskade siden 22. januar, men den siste tiden har måltyven deltatt for fullt på treningsfeltet med lagkameratene.

Et Haaland-comeback torsdag ville vært svært beleilig for et Dortmund-mannskap som har en gigantisk oppgave foran seg dersom det skal bli avansement i europaligaen. Det første oppgjøret i Tyskland endte med en overraskende 4-2-seier til gjestene fra Skottland.

Kritiserte spillerne

Etter kampslutt sparte ikke sportsdirektør Michael Zorc på skytset mot eget lag. Han kalte spillernes opptreden pinlig og skammelig. Lørdag slo Haalands lagkamerater tilbake med en knusende 6-0-seier over Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Heller ikke den kampen spilte skadeplagede Haaland.

Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc er klar på at klubben står foran en meget vrien oppgave i Skottland.

– Vi er halvveis. Vi ligger under 2-4, og det er vår jobb å snu det, sier han til klubbens nettsider.

Bortemålsregelen benyttes ikke lenger denne sesongen, og dermed må Dortmund vinne med to mål for å sikre ekstraomganger. Tremålsseier gir avansement.

Skadeplaget

Haaland fikk flere ubeleilige skadeopphold også i fjor høst. Måltyven innledet sesongen forrykende før han pådro seg en lårsmell 19. september. Da gikk han glipp av tre ligakamper og mistet Norges viktige VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia og Montenegro.

Etter å ha gjort comeback for klubblaget i oktober, sendte en ny hofteskade ham på sidelinjen igjen.

Parallelt med at Dortmund sliter i sin norske måltyvs fravær, går det knapt en dag uten spekulasjoner rundt Haalands framtid. Hvor superspissen spiller neste sesong, synes å være et åpent spørsmål.

Borussia Dortmund ligger seks poeng bak tabelltopp Bayern München i Bundesliga. Det gjenstår elleve serierunder.

