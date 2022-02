Djokovic tilbake på tennisbanen med enkel seier

Verdenseneren deltar i en ATP 500-turnering i Dubai, der det ikke er krav om vaksine for spillerne som deltar.

I åpningsrunden møtte han italienske Lorenzo Musetti. Kampen var serberens første siden 3. desember. Da var anledningen semifinalen i Davis Cup.

Djokovic hadde få problemer med å beseire sin italienske motstander 6-3, 6-3 mandag. Serberen ble møtt med jubel da han kom på banen i Dubai. Tribunene var fylt til randen.

Tennisstjernen jakter sin sjette seier i turneringen i De forente arabiske emirater.

Ville ikke se finalen

– Dubai er et perfekt sted for meg å starte sesongen på grunn av støtten jeg får, fansen som dukket opp og måten de virkelig heiet meg fram, sa Djokovic til journalister på en utendørs pressekonferanse etter mandagens kamp.

Seansen, som ikke foregikk i det vanlige presserommet, var rigget spesielt for tennisstjernen.

I januar ble Djokovic nektet spill i Australian Open ettersom han er uvaksinert mot koronaviruset. Vaksinestatusen begrenser hvilke turneringer serberen kan spille.

Australian Open-finalen ville han helst ikke se.

– Jeg prøvde å ikke se den, men i husstanden min så i grunnen alle på, kona mi og barna mine, så jeg måtte følge den, sa Djokovic.

Ingen vaksineplaner

Djokovic sa i et intervju med BBC for en snau uke siden at han ikke har planer om å vaksinere seg, selv om det kan koste ham deltakelse i tre av fire Grand Slam-turneringer i 2022.

Posisjonen som verdensener kan også ryke innen kort tid. Det kan skje allerede lørdag, om verdenstoer Daniil Medvedev går til topps i en ATP-turnering i Acapulco. Da vil ikke Djokovic lenger være verdensener når rankingen oppdateres kommende mandag.

Dersom Medvedev ikke vinner turneringen i Mexico, kan Djokovic forsvare statusen som verdensener på bakgrunn av resultatene i Dubai. Det har ATP omtalt på sitt nettsted.

(©NTB)