Stabæk henter Lillestrøm-profil

Det opplyser Stabæk på sitt nettsted.

– Jeg har vært lenge i Lillestrøm, og jeg tror et miljøskifte er positivt for min del. Prosjektet Stabæk er veldig spennende. Her skal man bygge noe nytt. Jeg tror Fredrik Krogstad og Stabæk er en god «match». Det har jeg klokkertro på at blir bra, sier Krogstad.

Midtbanespilleren har signer en toårskontrakt med bærumsklubben som i fjor rykket ned til 1. divisjon.

26-åringen har vært en viktig bidragsyter for de gulkledde, og han står bokført med 165 A-lagskamper for Lillestrøm.

Stabæk spiller treningkamp mot Vålerenga på Intility onsdag klokka 12.00 og de sesongåpner i 1. divisjon mot Skeid på Nordre Åsen mandag 4. april.