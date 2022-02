Wolverhampton melder seg på i CL-jakten

Det sørget Daniel Podence for med et distanseskudd halvveis ut i 2. omgang. Vinnermålet ble godkjent etter at VAR sjekket bildene.

Tidligere i oppgjøret tok Wolves ledelsen ved Ruben Neves. Han dunket inn 1-0 etter ni minutter fra vel 20 meter. Leicester-utligningen kom da Ademola Lookman tuppet den inn kort tid før hvilen.

Det var gjestene som kjørte på etter pause, men Leicester greide ikke å finne en vei tilbake etter at Podence ga Wolverhampton 2-1.

Etter seieren ligger «ulvene» på 7.-plass, men det er ikke langt opp til lagene foran seg på tabellen. Det skiller seks poeng opp til firer Manchester United, som har to kamper mer spilt enn Wolverhampton.

De fire beste i Premier League ved sesongslutt får til høsten ta del i den gjeveste europacupen.

Wolves har kun ett tap på sine åtte siste ligakamper. Den kom mot Arsenal (0-1) i forrige hjemmekamp.

Leicester er derimot langt unna formen som de siste sesongene har gitt klubben to strake femteplasser. Brendan Rodgers' menn har gått fem oppgjør på rad uten å vinne og står med kun to seirer på sine ti siste forsøk i ligaen.

KAMPFAKTA

Wolverhampton – Leicester 2-1 (1-1)

Mål: 1-0 Rúben Neves (8), 1-1 Ademola Lookman (40), 2-1 Daniel Podence (65).

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Rayan Aït-Nouri, Daniel Podence, Leander Dendoncker, Rúben Neves, Wolverhampton, Caglar Söyüncü, Marc Albrighton, Ademola Lookman, Ricardo Pereira, Leicester.

Wolverhampton (3-5-2): José Sá – Max Kilman, Conor Coady, Romain Saïss – Nélson Semedo, Rúben Neves, Leander Dendoncker, João Moutinho (Hwang Hee-chan fra 57.), Rayan Aït-Nouri (Fernando Marçal fra 87.) – Raúl Jiménez, Daniel Podence (Pedro Neto fra 79.).

Leicester (4-3-2-1): Kasper Schmeichel – Ricardo Pereira, Daniel Amartey, Caglar Söyüncü, Luke Thomas – Youri Tielemans, Wilfred Ndidi (James Maddison fra 72.), Kiernan Dewsbury-Hall – Marc Albrighton, Ademola Lookman – Patson Daka (Kelechi Iheanacho fra 72.).