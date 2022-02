Norge overlegen på topp – kinesisk løft

Norge forsvarte topplassen fra for fire år siden. Medaljeoversikten rangeres etter antall gullmedaljer.

Kina sikret seg bare én førsteplass i lekene i Sør-Korea i 2018. På hjemmebane ble det ni gull.

Medaljeoversikten (plassering 2018 i parentes) med antall medaljer og gull, sølv og bronse i parentes:

1) (1) Norge 37 (16-8-13), 2) (2) Tyskland 27 (12-10-5), 3) (16) Kina 15 (9-4-2), 4) (4) USA 25 (8-10-7), 5) (6) Sverige 18 (8-5-5).

Utvalgte: 9) (13) ROC 32 (6-12-14), 10) (9) Frankrike 14 (5-7-2), 11) (3) Canada 26 (4-8-14), 16) (18) Finland 8 (2-2-4).

Norge vant medalje i alle idretter med norsk deltakelse i Beijing-OL. Slik var medaljefangsten fordelt på de ulike idrettene (gull-sølv-bronse):

* Skiskyting (11 konkurranser): 6-2-6 (Norge best)

Norge var klart beste nasjon og hadde også OL-kongen i Johannes Thingnes Bø (4-0-1) og OL-dronningen i Marte Olsbu Røiseland (3-0-2). Frankrike var nest beste nasjon i skiskyting med 3-4-0.

* Langrenn (12): 5-1-2 (Norge)

ROC gikk forbi Norge med Aleksander Bolsjunovs seier på den forkortede fellesstarten lørdag, men Therese Johaug sørget avslutningsdagen for at Norge toppet medaljestatistikken. Hun ble OLs langrennsdronning med tre individuelle gull. Bolsjunov ble langrennskongen med medaljerekka 3-1-1, og ROC endte på 4-4-3.

[ Kommentar: Hun gikk OLs lengste æresrunde ]

* Kombinert (3): 2-2-0 (Norge)

Selv om Norges store stjerne Jarl Magnus Riiber fikk sitt OL ødelagt av koronasmitte, ble Norge klart beste nasjon. Jørgen Graabak tok to gull og et sølv og tok steget opp som mestvinnende kombinertløper i OL-historien. Tyskland var nest beste nasjon med 1-1-0.

* Skøyter (14): 1-0-2 (Nederland)

Et populært lagtempogull til en trio anført av Sverre Lunde Pedersen og individuell bronse til Hallgeir Engebråten og Håkon Lorentzen gjorde Norge til femte beste nasjon. Nederland var som vanlig suveren med 6-4-2.

* Freestyle (13): 1-0-0 (Kina)

Birk Ruud sørget for Norges eneste medalje med seieren i Big Air. Kina ble beste nasjon med 4-2-0, mye takket være den amerikanskfødte yndlingen Eileen Gu.

Eileen Gu er født og oppvokst i California, men tok to gull for Kina. (Lee Jin-man/AP)

* Hopp (5): 1-0-0 (Slovenia)

Marius Lindviks gull i storbakken berget OL for de norske hopperne. Slovenia var beste nasjon med 2-1-1.

* Alpint (11): 0-1-3 (Sveits)

Sveits var klart beste alpinnasjon med 5-1-3. Norge var sjuende best på medaljeoversikten, men lagbronsen avslutningsdagen innebar at åtte norske alpinister kommer hjem med medalje.

* Curling (3): 0-1-0 (Storbritannia)

Sølvet i blandet lagkonkurranse plasserte Norge på medaljeoversikten. Storbritannia ble best med gull og sølv, mens Norge fikk delt 4.-plass blant de seks nasjonene med medalje.

* Snowboard (11): 0-1-0 (Østerrike og USA)

Mons Røislands sølv i Big Air ble eneste edelmetall for det norske snowboardlaget, som endte på delt 11.-plass på medaljeoversikten i sin idrett. Østerrike og USA toppet med 3-1-0.

* Aking (4): Deltok ikke (Tyskland)

Tyskland forsynte seg grådig av medaljefatet med 4-2-0.

* Bobsleigh (4): Deltok ikke (Tyskland)

Tyskland fikk medaljerekken 3-3-1.

* Kunstløp (5): Deltok ikke (ROC)

ROC dominerte kunstløp med 2-3-1, men passeres av USA om laggullet ryker når Kamila Valijevas dopingsak er ferdig behandlet. Da overtar amerikanerne gullet og går opp i 2-0-1

* Ishockey (2): Deltok ikke (Finland)

Med gull for menn og bronse for kvinner ble Finland best.

* Skeleton (2): Deltok ikke (Tyskland)

Tyskland var best også her med 2-1-0. Totalt hadde tyskerne 9-6-1 i de tre idrettene i akeanlegget i Yanqing. Det holdt til klar 2.-plass bak Norge på medaljeoversikten totalt.

* Skøyter kortbane (9): Deltok ikke (Sør-Korea)

Sør-Korea ble mestvinnende nasjon med 2-3-0.

FAKTA

Disse 34 norske utøverne vant medaljer i vinterlekene i Beijing (gull-sølv-bronse):

* Johannes Thingnes Bø (skiskyting) 4-0-1

* Marte Olsbu Røiseland (skiskyting) 3-0-2

* Therese Johaug (langrenn) 3-0-0

* Tarjei Bø (skiskyting) 2-1-1

* Johannes Høsflot Klæbo (langrenn) 2-1-1

* Jørgen Graabak (kombinert) 2-1-0

* Tiril Eckhoff (skiskyting) 1-1-1

* Jens Lurås Oftebro (kombinert) 1-1-0

* Vetle Sjåstad Christiansen (skiskyting) 1-0-1

* Hallgeir Engebråten (skøyter) 1-0-1

* Espen Andersen (kombinert) 1-0-0

* Espen Bjørnstad (kombinert) 1-0-0

* Marius Lindvik (hopp) 1-0-0

* Sturla Holm Lægreid (skiskyting) 1-0-0

* Birk Ruud (fristil) 1-0-0

* Erik Valnes (langrenn) 1-0-0

* Peder Kongshaug (skøyter) 1-0-0

* Sverre Lunde Pedersen (skøyter) 1-0-0

* Aleksander Aamodt Kilde (alpint) 0-1-1

* Pål Golberg 0-1-0

* Hans Christer Holund (langrenn) 0-1-0

* Emil Iversen (langrenn) 0-1-0

* Magnus Nedregotten (curling) 0-1-0

* Mons Røisland (snowboard) 0-1-0

* Kristin Skaslien (curling) 0-1-0

* Timon Haugan (alpint) 0-0-1

* Simen Hegstad Krüger (langrenn) 0-0-1

* Håvard Holmefjord Lorentzen (skøyter) 0-0-1

* Mina Fürst Holtmann (alpint) 0-0-1

* Sebastian Foss Solevåg (alpint) 0-0-1

* Fabian Wilkens Solheim (alpint) 0-0-1

* Thea Stjernesund (alpint) 0-0-1

* Maria Tviberg (alpint) 0-0-1

* Rasmus Windingstad (alpint) 0-0-1.