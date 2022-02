Johaug fikk sin siste OL-medalje rundt halsen i spektakulær avslutningsseremoni

Med koronapandemien og boikott som bakteppe slukket man OL-ilden for det 24. vinter-OL på nasjonalstadion i den kinesiske hovedstaden Beijing søndag.

Avslutningsseremonien rundet av over to uker med konkurranser i 15 idrettsgrener. For Norges del ble det gullrekord med 16 medaljer av edleste valør.

Kronen på det norske verket ble satt da Johaug tok gullet på tremila søndag. 33-åringen fikk æren av å motta medaljen for sitt siste OL-renn på avslutningsseremonien.

Hun avslutter OL-karrieren med fire gull, ett sølv og en bronsemedalje. Det var en svært rørt Johaug som mottok sin hyllest med «Ja, vi elsker» over anlegget. Simen Hegstad Krüger fikk sin bronsemedalje for mennenes 28,4-kilometer like etter.

OL-dronning Marte Olsbu Røiseland var norsk flaggbærer. Skiskytteren fra Froland ble en av de mestvinnende utøverne i vinterlekene med gull i sprint, jaktstart og blandet stafett, samt bronse på fellesstart og normaldistanse. Stafetten var eneste konkurranse hvor hun ble uten medalje.

