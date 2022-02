Salah matchvinner – scoret mål nummer 150 for Liverpool

Norwich ledet overraskende med 25 minutter igjen å spille da Liverpool satte på turboen, anført av sine afrikanske stjernespillere. Først scoret Sadio Mané på brassespark, før Salah scoret tre minutter senere og snudde kampen.

Den egyptiske kantspilleren spilte sin 233. kamp for Liverpool, og vinnermålet var hans 150. i Liverpool-drakt. Det har bare ni spillere gjort før ham, og bare én mann har gjort det på færre kamper. Det var Roger Hunt på 50- og 60-tallet. Han scoret sine 150 første mål for klubben på bare 226 kamper.

Mathias Normann startet for første gang siden 27. november for Norwich, etter noen måneder på sidelinjen med en bekkenskade. Han bidro til at gjestene lenge så ut til å ta en sensasjonell seier, men det endte til slutt med 1-3-tap.

Mens Salah nådde sin milepæl, fikk Luis Diaz sitt første mål med snaut ti minutter igjen. Portugiseren var iskald alene med keeper etter et flott gjennomspill av Jordan Henderson.

Seier for Moi

I Southampton var det en annen Mohamed i aksjon, men det ble ingen mål for «Moi» Elyounoussi i kampen mot Everton. Nordmannen var veldig nær ved å stange inn et mål i andre omgang, men ble stoppet av tverrliggeren. Likevel kunne han juble for 2-0-seier etter scoringer av Stuart Armstrong og Shane Long.

Hele fem nordmenn var i aksjon i kampene som startet klokken 16.00, og i Birmingham fikk også Joshua King og hans Watford en etterlengtet opptur med 1-00 over Aston Villa. Spisskollega Emmanuel Dennis sto for kampens eneste mål i Roy Hodgsons første seier som Watford-manager.

Seier ble det også for Burnley, for første gang siden 3-1-kampen mot Brentford 30. oktober. Wout Weghorst sto bak mål og assist i 3-0-seieren over Brighton.

Martin Ødegaards Arsenal vant 2-1 over Kristoffer Ajers Brentford, etter scoringer av Emile Smith-Rowe og Bukayo Saka. Chelsea sikret en seier i sluttminuttene mot Crystal Palace, men er fortsatt sju poeng bak Liverpool.

Frisk åpning

Salah var på jakt måljakt for Liverpool, men etter fem minutters spill hadde egypteren rollen som servitør da han sendte et strøkent innlegg til venstreback Tsimikas. Grekeren, som fikk sjansen ettersom Jürgen Klopp valgte å hvile Andy Robertson, blåste ballen over fra kort hold.

Etter en god mulighet for Virgil van Dijk var Norwich og Teemu Pukki farlig frempå, før Salah nesten fikk ballen i mål da hans heading fra kort hold ble klarert unna av Normann på streken etter et drøyt kvarters spill.

Norwich fikk et litt heldig mål like etter pause, da skuddet til Milot Rashica fikk en solid retningsforandring i beinet til Joel Matip. Det satte Liverpool-keeper Alisson ut av spill. Sisteskansen var senere nest sist på ballen da Salah gjorde 2-1.

Salah er nest raskest på å nå 150 Liverpool-scoringer, men har langt igjen før han blir mestscorende i klubbens historie. Ian Rush topper med hele 346 mål.

KAMPFAKTA

Premier League lørdag:

Liverpool – Norwich 3-1 (0-0)

Mål: 0-1 Milot Rashica (48), 1-1 Sadio Mané (64), 2-1 Mohamed Salah (67), 3-1 Luis Díaz (80).

Dommer: Mike Dean.

Gult kort: Brandon Williams, Norwich.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Joe Gomez, Joël Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas – Alex Oxlade-Chamberlain (Thiago fra 62.), Jordan Henderson, Naby Keïta (Divock Origi fra 62.) – Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz (Takumi Minamino fra 89.).

Norwich (4-3-3): Angus Gunn – Max Aarons, Grant Hanley, Ben Gibson, Brandon Williams – Billy Gilmour, Mathias Normann (Pierre Lees-Melou fra 82.), Kenny McLean – Josh Sargent (Przemyslaw Placheta fra 76.), Teemu Pukki, Milot Rashica (Jonathan Rowe fra 87.).

Premier League menn lørdag, 26. runde:

West Ham – Newcastle 1-1, Arsenal – Brentford 2-1, Aston Villa – Watford 0-1, Brighton – Burnley 0-3, Crystal Palace – Chelsea 0-1, Liverpool – Norwich 3-1, Southampton – Everton 2-0.

Senere kampstart: Manchester C. – Tottenham (18.30).

Spilles søndag: Leeds – Manchester U., Wolverhampton – Leicester.