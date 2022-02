Lørdagens TV-sport, time for time

For dagens morgenfugler er det den olympiske femmila i sprengkulde i Kina man kan følge til frokosten. Skal Sjur Røthe endelig lykkes i et OL-renn? Eller skal Johannes Høsflot Klæbo få revansje for VM-dramaet i fjor der han ble diskvalifisert fra seieren.