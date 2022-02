Kane matchvinner i drama mot City – avgjorde på overtid

Kane forsøkte å presse gjennom en overgang til Pep Guardiolas lag, men Tottenham tviholdt på sin superspiss. Det ble matchavgjørende for de liljehvite fra Nord-London.

Han stanget inn vinnermålet langt ut i tilleggstiden etter at Riyad Mahrez hadde utlignet fra straffemerket like før i hektiske sluttminutter.

Spurs tok ledelsen etter et mønsterangrep tidlig i kampen. En feilvendt Kane sendte ballen rett i bakrom til Son Heung-min, som uselvisk spilte ballen videre til Dejan Kulusevski. Svensken kunne enkelt gjøre sitt første mål i England.

Hjemmelaget utlignet etter en drøy halvtime, da Tottenham-keeper Hugo Lloris måtte gi en svak retur etter en innlegg. Det ble straffet av Ilkay Gündogan, som sikkert scoret fra sju meter.

Men Tottenham skulle ta siste stikk takket være målene til Kane. Først ordnet han 2-1 på hel volley, da han timet et bakromsløp perfekt og ble servert av Son.

VAR-drama

Med et kvarter igjen å spille scoret Kane igjen, men jubelen stilnet etter at målet ble annullert for offside etter en VAR-sjekk. Videodømming måtte også tas i bruk da City fikk straffe etter at Cristian Romero handset i feltet.

Kane skulle likevel bli matchvinner fem minutter ut i overtiden. Da var han nok en gang på rett plass til rett tid, denne gang etter innlegg fra Kulusevski.

Dermed sikret Tottenham sin andre seier mot City denne sesongen. Det ble 1-0 i serieåpningen mot de regjerende Premier League-mesterne. Da spilte ikke Kane, som kom sent tilbake fra sommerferien etter spill med England i EM. Flere medier hevdet at han nektet å stille på trening.

Spenning i toppen

Trepoengeren var viktig for både Tottenhams sjanser i racet mesterligaspill (plass i topp fire) og for Liverpools muligheter til å ta igjen Manchester City på toppen av tabellen.

Liverpool vant hjemme mot Norwich tidligere på dagen. Sadio Mané, Mohamed Salah og nysigneringen Luis Diaz sørget for 3-1-seier. De rødkledde lå under med 25 minutter igjen av kampen.

Etter lørdagens resultater skiller det nå seks poeng mellom City og Liverpool. Sistnevnte har én kamp mindre spilt, og kommer opp i samme antall etter onsdagens hjemmemøte med nedrykkstruede Leeds.

City gikk på sitt første ligatap siden smellen for Crystal Palace 30. oktober. Laget vant tolv seriekamper på rad før rekken ble brutt med uavgjort mot Southampton forrige måned. Etter det fulgte to nye seirer før lørdagens dramatiske kamp mot Tottenham.

De liljehvite hadde tapt tre strake ligakamper før kampen mot City, men er for fullt med i kampen om fjerdeplassen. De er fire poeng bak tabellfirer Manchester United, som har to kamper mer spilt enn Tottenham.

KAMPFAKTA

Manchester City – Tottenham 2-3 (1-1)

Etihad stadium: 53.201 tilskuere.

Mål: 0-1 Dejan Kulusevski (3), 1-1 Ilkay Gündogan (32), 1-2 Harry Kane (58), 2-2 Riyad Mahrez (str. 90), 2-3 Kane (90).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Pierre-Emile Højbjerg, Cristian Romero, Hugo Lloris, Tottenham.

Manchester C. (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo – Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan – Raheem Sterling (Riyad Mahrez fra 67.), Bernardo, Phil Foden.

Tottenham (3-4-3): Hugo Lloris – Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies – Emerson Royal (Matt Doherty fra 82.), Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Højbjerg, Ryan Sessegnon (Davinson Sánchez fra 90.) – Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung-min (Lucas Moura fra 79.).

Premier League menn lørdag, 26. runde:

West Ham – Newcastle 1-1, Arsenal – Brentford 2-1, Aston Villa – Watford 0-1, Brighton – Burnley 0-3, Crystal Palace – Chelsea 0-1, Liverpool – Norwich 3-1, Southampton – Everton 2-0, Manchester C. – Tottenham 2-3.

Spilles søndag: Leeds – Manchester U., Wolverhampton – Leicester.