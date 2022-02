Graham Hansen dropper Algarve-turnering

Det bekrefter landslagssjef Martin Sjögren overfor TV 2.

Graham Hansen pådro seg en ankelskade nylig. Derfor har det vært usikkerhet rundt om hun ville bli klar til landslagsturneringen som startet tidligere i uken. Det ble Barcelona-stjernen ikke.

Landslagssjef Sjögren opplyser at landslagsledelsen og Barcelona er kommet fram til at 27-åringen har best av å bli i klubblaget.

Norge tapte mot Portugal i Algarve-turneringen onsdag og møter Italia søndag. Deretter kan det bli bronsekamp i neste uke.