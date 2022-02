Femmila kuttes til 28km og utsettes en time

Det er sterk vind på langrensstadion i Zhangjiakou lørdag, noe som tvinger fram tiltak. Temperaturen ligger på minus 16, men på grunn av den sterke vinden er effektiv kulde godt under minus 20. Det meldes om vindstyrke på omlag 10 sekundmeter.

- Det er rett og slett fare for frostskader her. Dette er en riktig beslutning, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV Norge.

Fire runder på 7,1km

NTBs fotograf på stedet melder om sterke vindkast som pisker opp snøen. Løypa er i tillegg veldig eksponert for vinden. Femmila skulle gått i en ny trase som er veldig utsatt for vind, så denne sløyfa er nå endret til fire runder på 7,1 kilometer. Det betyr at distansen blir 28,4 kilometer.

- Vi må bare stole på at dette er en riktig beslutning. At de setter løpernes helse først, sier Martin Johnsrud Sundby som er TV Norges langrennsekspert under OL.

Hans klubbkollega i Røa, Andrew Musgrave, som går for Storbritannia, mener endringer en en vits. Han melder på twitter at det ikke er noe verre lørdag enn andre dager.

Ville heller ha utsettelse

Russlands landslagstrener Marcus Kramer er uenig i avgjørelsen og ville heller utsatt øvelsen til søndag. Men han var enig i at værforholdene er krevende.

- Vi har ikke hatt kontakt med juryen om denne avgjørelsen, sier han til TV Norge.

Det er første gang i OL-historien at femmila endres. Den har stått på OL-programmet siden første vinter-OL i 1924.

Norge har fire mann på start: Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Hans Christer Holund.

- Jeg tror det blir veldig vanskelig å gå fra i denne vinden. Antagelig er dette en fordel for Klæbo, sier Tor Anders Hetland.

Dette betyr at løperne bare går en 50 kilometer denne sesongen. Den avvikles i Holmenkollen søndag 6. mars.

