Etterlengtet OL-gull for Sverige i curling

Sverige har vunnet det meste innen curling, men hadde aldri tatt OL-gull for menn tidligere. Det ble OL-bronse i 2014, sølv i 2018, og i mellomtiden har Team Edin» gått til topps i tre strake VM.

Mye lå til rette for at det endelig skulle lykkes i OL-turneringen i Kina, men statistikken mot britene har ikke vært den beste i senere tid. Skip Bruce Mouat sto med 10-12 innbyrdes mot Edin, men hadde vunnet de tre siste møtene, blant annet i grunnspillet i årets vinterleker.

Finalen skulle vise seg å bli en thriller som ikke engang ble avgjort i løpet av de ti ordinære omgangene. Edin og hans lag holdt imidlertid hodet kaldt da det gjaldt som mest og avgjorde med ett poeng i en ekstraomgang som ble mindre heseblesende enn periodene i forkant.

Sverige tok sitt åttende gull i Beijing-OL. Det er svensk gullrekord i vinterleker.

Spenning

Sverige hadde en god åpning på kampen og ledet 3-1 etter de første tre omgangene. Storbritannia tok ett poeng i den neste, før svenskene «nullet» i to påfølgende omganger i den poengfattige finalen.

Britene havnet i trøbbel underveis i den sjuende omgangen, men reddet seg inn med en imponerende dragning som sørget for at de lå med bestestein mellom en haug av svenske steiner. Det holdt til stjeling og utligning til 3-3.

Sverige måtte nøye seg med ett poeng i åttende omgang, og deretter startet et heftig taktisk spill mellom lagene. Svenskene ønsket desperat å tvinge på britene ett poeng i niende omgang, mens Mouats lag ville nulle og sikre seg fordelen av siste stein i 10. og avgjørende omgang. Det klarte britene.

Samlingen komplett

[ Her er resten av OL-programmet ]

Svenskene øynet sitt første OL-gull og etablerte en rekke poenggivene steiner i siste omgang som gjorde det vrient for britene å ta flere enn ett poeng. Samtidig imponerte Grant Hardie for Storbritannia da han la en bestestein bak to svenske «guarder» med britenes tredje siste stein.

Sverige-skip Edin svarte med en mesterlig stein som tok ut den beskyttede britiske steinen og ble helt avgjørende i gullkampen. Britene måtte nøye seg med ett poeng i omgangen, og dermed kunne svenskene dra nytte av sistestein i ekstraomgangen.

Der sørget svenskene for å ligge godt nok an med sin beste stein til aldri å miste kontroll på seieren. Da Mouat ikke lyktes med sin siste stein, trengte ikke Edin å sette sin siste. OL-gullet gjør tittelsamlingen komplett for Team Edin. Den rutinerte svenske skipen har fra før fem gull i VM og sju EM-triumfer.

Storbritannia tok OL-gull i curling i 1924, da bare tre lag deltok, men har sølv som beste resultat på herresiden etter at idretten igjen havnet på OL-programmet i 1998.

Menn, sluttstilling:

Gull: Sverige (Christoffer Sundgren, Rasmus Wranå, Oskar Eriksson, skip Niklas Edin, res. Daniel Magnusson),

sølv: Storbritannia (Hammy McMillan, Bobby Lammie, Grant Hardie, skip Bruce Mouat, res. Ross Whyte),

bronse: Canada (Geoff Walker, Brett Gallant, Mark Nichols, skip Brad Gushue, res. Marc Kennedy),

4) USA (John Landsteiner, Matt Hamilton, Christopher Plys, skip John Shuster, res. Colin Hufman), 5) Kina (Xu Jingtao, Wang Zhiyu, Zou Qiang, skip Ma Xiuyue, res. Jiang Dongxu), 6) Norge (Magnus Vågberg, Markus Høiberg, Torger Nergård, skip Steffen Walstad, res. Magnus Nedregotten), 7) Sveits (Valentin Tanner, skip Peter de Cruz, Sven Michel, Benoit Schwarz, res. Pablo Lachat), 8) ROC (Anton Kalalb, Dmitrij Mironov, Jevgenij Klimov, skip Sergej Glukhov, res. Daniil Gorjatsjev), 9) Italia (Simone Gonin, Sebastiano Arman, Amos Mosaner, skip Joel Retornaz, res. Mattia Giovanella), 10) Danmark (Kasper Wiksten, Henrik Holtermann, Mads Nørgård, skip Mikkel Krause, res. Tobias Thune Jacobsen).

Finale: Sverige – Storbritannia 5-4 e.f.

Bronsekamp fredag: Canada – USA 8-5.