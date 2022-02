Vinterlekene i Beijing nærmer seg slutten, og underveis i OL har det vært flere skremmende kollapser.

Per «Pliggen» Andersson, en av Sveriges mest erfarne idrettsleger som fram til årsskiftet jobbet for langrennslandslaget og den svenske olympiske komité, er bekymret.

– Først vil jeg påpeke at disse kollapsene ikke er farlige for fullt friske mennesker. I dag er vi på rett side av grensen, men vi er nær grensen for hva jeg mener er akseptabelt å gjennomføre i konkurranser fra et medisinsk perspektiv, sier han.

Andersson forteller at OL-forberedelsene handlet om å forberede utøverne på følgende i Kina: Konkurranser i 1700 meters høyde – som er maksimalt tillatt konkurransehøyde for langrenn – ekstremt kaldt vær, sterk vind, de tøffeste konkurranseløypene noensinne og grov snø.

– Nå har alle disse faktorene virket samtidig, noe som har slike effekter. I tillegg har vi hatt en pandemi, som har medført vanskeligheter med å kunne gjennomføre forberedelsene som planlagt. Vi er på randen av et usunt miljø for å drive med konkurranseidrett.

Flere kollapser

Svenske Frida Karlsson besvimte og hadde pusteproblemer etter å ha kommet i mål som nummer fem på langrennskvinnenes 15 kilometer skiathlon. Karlsson fikk startnekt til søndagens tremil av de svenske landslagslegene.

Ingrid Landmark Tandrevold var på vei mot en bronsemedalje i sprinten i skiskyting, men møtte veggen en knapp kilometer før mål. Senere fikk hun startnekt av de norske landslagslegene.

Sveitsiske Irene Cadurisch ble liggende ved siden av løypa på første etappe av skiskytterstafetten og måtte fraktes bort for behandling.

Og torsdag ble det sendt ubehagelige TV-bilder fra lagkonkurransen i kombinert, der den tyske veteranen Eric Frenzel klappet sammen etter sin etappe og spyttet blod i målområdet.