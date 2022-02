Ordkrig mellom Wada og CAS etter Valijeva-avgjørelse

CAS publiserte fredag begrunnelsen for avgjørelsen som ble fattet tidligere i uken, på 41 sider. Wada hadde i likhet med Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) anket russiske antidopingmyndigheters avgjørelse om ikke å suspendere Valijeva, men ankene ble avvist av CAS.

Den 15-årige kunstløpstjernens unge alder framholdes som en viktig grunn, men Wada legger også vekt på at det tok hele 44 dager før testsvaret forelå. I begrunnelsen skriver Wada at antidopingmyndighetene «ikke fungerte effektivt».

Dette får Wada til å reagere, og det slås hardt tilbake i en skriftlig uttalelse.

– Det er overraskende og bekymringsfull at CAS har valgt å ignorere den klare og utvetydige ordlyden i antidopingkoden, skriver Wada.

– Ved å treffe denne avgjørelsen har CAS-dommerne i praksis skrevet om koden slik at obligatorisk suspensjon for «beskyttede personer» nå vurderes som valgfri. Dette skaper en farlig presedens som vi håper og venter at framtidige CAS-paneler korrigerer.

Ifølge Wada åpner CAS-avgjørelsen for at mindreårige kan konkurrere videre etter å ha testet positivt, og det hevdes at dette undergraver idrettskonkurransers integritet og utøveres tillit til at de konkurrerer på like vilkår.

For lang tid

CAS skriver i sin begrunnelse at dersom prøvesvaret forelå innen 20 dager, ville Valijeva hatt tid til å legge fram sin sak. I stedet kom svaret dagen etter at hun hadde hjulpet ROC til gull i lagkonkurransen i Beijing og noen dager før den individuelle konkurransen. Da var det 44 dager siden prøven ble avlagt.

CAS peker på at det ikke var Valijevas feil at prøvesvaret kom så sent. Dommerne konkluderte med at de ved å nekte henne deltakelse ville gjøre hennes karriere uopprettelig skade

– Enkelt uttrykt bør ikke utøvere utsettes for faren for alvorlig skade på grunn av antidopingmyndighetenes manglende efne til å fungere effektivt, skrev CAS-dommerne.

Dette falt altså Wada tungt for brystet. Antidopingbyrået pekte i høringen på at 20 dager er en anbefalt tid for analyse av prøver, ikke en absolutt frist. Det ble framholdt på at koronasmitte hos personalet ved laboratoriet i Stockholm bidro til den lange analysetiden.

Strenge krav

CAS ble ikke overbevist av det argumentet.

– Det er bekymringsfullt å høre dette argumentet. Utøverne pålegges strenge krav når det gjelder antidopingforpliktelser, og samtidig får antidopingmyndighetene bare anbefalinger når det gjelder tidsfrister som skal beskytte utøverne, står det i CAS-avgjørelsen.

Valijeva testet 25. desember positivt på det forbudte stoffet trimetazidin, som finnes i enkelte typer hjertemedisin. Hun har forklart at hun kan ha fått det i seg ved å drikke av bestefarens glass. Han bruker hjertemedisin som inneholder stoffet.

I CAS-avgjørelsen framgår det at Valijeva testet negativt både 13. januar og 7. februar.

Behandlingen gjaldt bare spørsmålet om hvorvidt Valijeva skulle få konkurrere videre i OL. Selve dopingsaken vil bli behandlet senere.

