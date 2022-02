OL over for Frida Karlsson. Ble vraket på det svenske laget

– Håpet levde om en siste sjanse på søndag, men det blir visst ingen. Jeg nådde ikke mine mål. Det er tungt og jævlig, skriver Karlsson på Instagram.

Karlsson var ansett som en av medaljeutfordrerne i Beijing, til tross for at hun har slitt i høyden før. Det ble skuffelser på de individuelle startene og en tøff stafettetappe, som likevel endte med bronse.

Søndagens tremil går uten det svenske stjerneskuddet. Hun ville gå selv, men ble ikke tatt ut. Landslagsledelsen mener hun ikke er restituert.

– Takk for erfaringene, for utfordringene og for støtten, skriver Karlsson og legger til at hun nå skal hjem og vanne blomstene sine.

Dermed blir det Ebba Andersson som skal utfordre Therese Johaug av de svenske jentene på søndag. Også veteranen Charlotte Kalla skal gå tremila som er OLs siste øvelse. De to siste svenske på laget er Emma Ribom och sprintmester Jonna Sundling.