Kinesisk ledelse i parløp etter verdensrekord

Tre russiske par følger rett bak dem etter kortprogrammet.

Sui og Han vant kortprogrammet også i forrige OL, men måtte da nøye seg med sølv etter at Sui falt i friløpet. De har to VM-gull på merittlista, men er tre ganger slått til sølv. Fredag leverte de et gnistrende program til musikk fra filmen «MIssion: Impossible 2».

Jevgenia Tarasova og Vladimir Morozov slo den gamle poengrekorden da de fikk 84,25. De er altså bare 0,16 poeng bak lederne før lørdagens friløp.

Kraftig kritisert

Den omstridte treneren Eteri Tutberidze overtok i fjor delvis treneransvaret for Tarasova/Morozov, og hun var tilbake i skøytehallen dagen etter at to av hennes elever tok gull og sølv i kvinnenes OL-konkurranse, mens den tredje feilet fullstendig. Tutberidze ble kraftig kritisert av IOC-president Thomas Bach for måten hun oppførte seg mot 15-årige Kamila Valijeva etter hennes mislykkede friløp.

Verdensmestrene Anastasia Misjina/Aleksander Gallijamov er på 3,-plass 1,65 poeng bak lederne, mens Aleksandra Bojkova/Dmitrij Kozlovskij på fjerdeplass har 5,82 poeng opp.

Stoppet av korona

Tyskerne Minerva Hase og Nolan Seegert er på 14.-plass. De fikk omsider prøve OL-isen etter at han testet positivt på koronaviruset ved ankomst. De mistet ti dager med trening mens han var på isolasjonshotell og kunne ikke delta i lagkonkurransen.

Enda uheldigere var ungarske Mark Magyar og Ioulia Chtchetinina. De ankom Beijing først torsdag, og han ble sendt rett på isolasjonshotell da han testet positivt, Dermed brast OL-drømmen.