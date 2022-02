Johaug inspirert av skøytekongens treningsdagbok

Iallfall ikke helt. Johaug, som selv er kjent som en treningsmaskin, sier det fortsatt må være mulig å unne seg litt avkobling. Van der Poel gjorde treningsdagboken sin tilgjengelig etter gull på 5000 og 10.000 meter i OL.

Han har varslet at han trolig legger opp, og ville gi fra seg oppskriften på OL-gullene. Johaug har lest dokumentet.

Trenger avkobling

– Hvor ærlig skal jeg være? Når jeg er blitt eldre og eldre har jeg kjent på at det er viktig for meg å ha et litt mer normalt liv ved siden av. Det er viktig for meg å ta vare på samboeren, familien og venner. Å kunne ta et glass rødvin til maten betyr mye for meg og avkoblingen i hodet, sier Johaug.

– Det er ikke som at jeg har sittet og drukket hver dag før OL, men for meg er det viktig å kunne koble av.

Mange har fått tak i treningsdokumentet til Sveriges skøytegigant Nils van der Poel (25). Bare i Nederland har det vært 60.000 nedlastinger siden lørdag.

Som varslet avslørte svensken hemmelighetene sine etter OL-gullene på 5000 og 10.000 meter. Over 62 sider redegjør van der Poel for sine ukonvensjonelle treningsmetoder, kostholdstips, tanker om alkohol og forholdet til trenere og medier.

Ultraløper

Han kan ha ekstremt lange treningsøkter og har kombinert skøytetreningen med ultraløp, det vil si løp som gjerne varer i et døgn.

Interessen for dokumentet har vært stor. På de tolv første timene ble det lastet ned 130.000 ganger, og nesten halvparten ble gjort fra skøytegale Nederland. Sveriges olympiske komité (SOK) hjalp van der Poel med å lage nettstedet.

– At det skulle bli så mye trafikk så fort, hadde vi aldri trodd. Nå ser vi fram til å se når Tanzania, Paraguay og New Zealand får fram sine neste skøytestjerner. Kanskje til og med Nederland, sier SOKs assisterende pressesjef Nicklas Green til Aftonbladet.

Van der Poel slo sin egen verdensrekord på veien til OL-gullet på 10.000-meteren i Beijing. Etterpå ble det spekulert på at 25-åringen legger opp etter sesongen, men det er ikke bekreftet.