Hovland med kjemperunde i California – klatret 60 plasser

Nordmannen viste helt andre takter på dag to enn på åpningsrunden torsdag. Da berget han par totalt på en tung dag og lå på delt 64.-plass.

– Jeg slet litt i går, først og fremst fra tee. Jeg var ikke helt komfortabel med jernene, og jeg havnet i et dårlig mønster med de fleste slagene mine og måtte sikte mot høyre hele tiden, sa Hovland til PGA og fortsatte:

– I dag fikk jeg bare en følelse av at jeg visste hvor ballen skulle gå når jeg sto over den. Og når du har den følelsen, kan du gi deg selv gode sjanser. Og det gjorde jeg i dag.

Birdiemaskin

Med sju slag under par ligger Hovland i skrivende stund på 4.-plass i turneringen, men det er mange spillere som ikke er ferdige med fredagens runde.

Hovland åpnet 2. runde på det tiende hullet, og det tok ikke lang tid før han noterte sin første birdie. 24-åringen var i form med putteren og gikk både det 11. og det 12. hullet på ett slag under par.

Deretter ble det fire strake hull på par, før Hovland virkelig havnet i flytsonen midtveis på runden. Birdier på hull 17, 18, 1 og 2 sørget for at den norske golfstjernen klatret heftig på resultatlistene.

Det ble en ny birdie på sjette hull, slik at Hovland avsluttet dagen på 64 slag.

Langt opp

Det skal sies at det er et godt stykke opp til de to heteste spillerne på Riviera Country Club. Chileneren Joaquín Niemann er i tet med 16 slag under par, mens amerikaneren Cameron Young er to slag bak ham.

Adam Scott holder 3.-plassen enn så lenge, to slag foran Hovland, Russel Knox og Jordan Spieth.

En rekke store stjerner spiller turneringen i California, som har en samlet premiepott på 12 millioner doller. Det tilsvarer 107 millioner kroner etter dagens kurs. Vinneren stikker av med 19,2 millioner kroner.