Fem matchballer for norsk gullrekord

Norges gullfangst i OL i Beijing vekker internasjonal oppsikt. Bredden i toppen i norsk vinteridrett demonstreres hver dag under disse lekene.

Kombinertlaget tok Norges 14. gull torsdag. Det er tangering av rekorden fra de forrige vinterlekene i Pyeongchang, der også Tyskland vant 14 gull. Canada vant like mange i 2010, men ingen har vunnet flere. Foran avslutningshelgen er Norge alene i tet i gullkampen. Tyskland på plassen bak har 10.

To sjanser fredag

Norge har fem sjanser til og de to første kommer fredag:

Fellesstart i skiskyting for begge kjønn. Kvinnenes renn er flyttet fra lørdag til fredag på grunn av kulda.

- Det tror jeg er en fordel for oss, sier Tirill Eckhoff som sammen med Marte Olsbu Røiseland utgjør det norske laget. Sistnevnte kan ta sitt fjerde OL-gull i disse lekene.

To timer senere skal gutta gå sin fellesstart. Det norske laget er det samme som stafettlaget som tok gull tidligere i uka.

Lørdagens femmil ansees som helt åpen, men med fire nordmenn på start: Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger. Regjerende OL-mester Iivo Niskanen starter ikke.

Alpinlaget vant VM

[ Her er resten av OL-programmet, time for time ]

Noen vil kanskje stusse over at lagkonkurransen i alpint også er på lista, men Norge er faktisk regjerende verdensmester i denne øvelsen. Men bare to utøvere er igjen fra gullaget i VM i Cortina i fjor, Thea Stjernesund og Fabian Wilkens Solheim.

OL avsluttes med søndagens tremil langrenn for kvinner der Therese Johaug går sitt siste OL-renn. Det kan også sette punktum for tidenes norske gullfangst. Med seg på laget har hun Ragnhild Haga og søstrene Tiril og Lotta Udnes Weng.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Den norske gullfangsten i dette OL har kommet slik, i kronologisk rekkefølge:

1. Lørdag 5. februar: Therese Johaug: langrenn 15km med skibytte.

2. Lørdag 5. februar: Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff , Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø: skiskyting mixed stafett.

3. Tirsdag 8. februar: Johannes Høsflot Klæbo: langrenn sprint.

4. Onsdag 9. februar: Birk Ruud: freestyle Big Air.

5. Torsdag 10. februar: Therese Johaug: langrenn 10km klassisk intervallstart.

6. Fredag 11. februar: Marte Olsbu Røiseland:skiskyting sprint 7,5km.

7. Lørdag 12. februar: Johannes Thingnes Bø: skiskyting sprint 10km.

8. Lørdag 12. februar: Marius Lindvik: hopp stor bakke.

9. Søndag 13. februar: Marte Olsbu Røiseland: skiskyting jaktstart.

10. Tirsdag 15. februar: Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen: skiskyting 4x7,5km stafett.

11. Tirsdag 15. februar: Hallgeir Engebråten, Peder Kongshaug, Sverre Lunde Pedersen: skøyter lagtempo.

12.Tirsdag 15. februar: Jørgen Graabak: kombinert individuelt stor bakke.

13. Onsdag 16. februar: Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo: langrenn lagsprint klassisk.

14. Torsdag 17. februar: Espen Bjørnstad , Espen Andersen, Jens Lurås Oftebro, Jørgen Graabak: kombinert lagkonkurranse.