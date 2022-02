Christiansens første individuelle OL-medalje: – Den betyr alt

Det skjedde bare tre dager etter at han sikret norsk gull på stafetten. 29-åringen plaffet ned alle blinkene i utfordrende vindforhold. Han kunne enkelt gå inn i mål til ensom majestet, og deretter bli hyllet av lagkameratene.

Fredag så det lenge mørkt ut for Christiansen. Han kom inn til skyting et stykke bak Quentin Fillon Maillet og Martin Ponsiluoma, som hadde skutt ferdig da han begynte å skyte. Men etter at Maillet bommet tre ganger, gjentok Christiansen bedriften fra stafetten og sendte blinkene ned på 24 sekunder.

Etter konkurransen reflekterte han rundt bronsen.

– Den betyr jo alt. Idretten er livet vårt, og da spesielt de to siste årene med alle hensyn vi har måttet ta. Det har vært veldig liten tid til noe annet enn å forberede oss til OL, sa han i pressesonen.

Ros

Christiansen høster også ros fra lagkameratene sine.

– Jeg tror den stafettseieren gjorde at han våknet til live og fikk tilbake selvtilliten. Det er kanskje den viktigste egenskapen for å prestere. Han sa selv at han risikerte alt og smelte de ned i vinden. Vel fortjent, og kult når slike drømmer går i oppfyllelse, sa Tarjei Bø.

Gullvinner Johannes Thingnes Bø gledet seg også over at Christiansen ble nummer tre.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg så Vetle komme i mål som nummer tre, men det var ekstremt gledelig, sa han om lagkameraten.

Nemesis

Han er spesielt overrasket over Christiansens skyting, som igjen sikret ham en medalje. I tillegg reflekterte han om tiden sammen på juniorlaget.

– Vi kom på juniorlaget sammen og hjalp hverandre bra til å utvikle oss der. Vi har fulgt hverandre lenge. Han har egentlig vært min nemesis siden vi kom inn på juniorlaget sammen for ti-elleve år siden. Han var den alle så opp til, jeg inkludert. Han var et beist da vi var små, fortsatte han.

– Vetle har skjønt greia. I OL handler det om medaljer. Når man skyter på skive ti, må man bare satse, og det var derfor han vant medaljer. Det var helt konge, sa Thingnes Bø videre.