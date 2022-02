Wiklund avsluttet OL beskjedent – tårevåt japansk gullvinner

Wiklund gikk i fjerde par og slo parkamerat Jekaterina Slojeva. Det norske håpet startet med første ytre, hvilket var en klar ulempe for henne.

Parsammensetningen ble endret i forkant av torsdagens OL-distanse. I den opprinnelige lista skulle Wiklund gå mot østerrikske Vanessa Herzog. Da ville hun hatt første indre.

Wiklund endte til slutt som nummer 18 av de 30 løperne som var på start,

– Jeg er egentlig veldig fornøyd. Det var en fin gjennomføring, og en god og behagelig avslutning på OL. Det var deilig, sa Wiklund til Discovery.

Tårevåt vinner

Gullet gikk til japanske Miho Takagi. Hun klokket inn til personlig og olympisk rekord med tiden 1.13,19. Den nederlandske yndlingen Jutta Leerdam tok sølvet på 1.13,83, mens den amerikanske veteranen Brittany Bowe ble bronsevinner med 1.14,61.

Gullvinner Takagi felte modige tårer etter endelig å ha lyktes med å kapre det som var en svært etterlengtet OL-triumf. Tidligere under vinterlekene i Kina har 27-åringen tatt ikke mindre enn tre sølv. Under Pyeonchang-lekene for fire år siden ble det også «bare» sølv individuelt.

Torsdag ble Takagi omsider olympisk mester. Hun hadde riktignok et lagtempogull fra 2018-OL på merittlisten fra før.

Drømte om mer

Ragne Wiklund gikk tidligere under OL inn til 5.-plass på 3000 meter med tiden 4.01,44. På den halve distansen ble det en beskjeden 12.-plass med 1.56,46.

5000-meteren ble den store beholdningen for den norske skøyteprofilen. Der satte hun personlig rekord med 6.56,34, uten at det holdt til medalje. Oslo-jenta endte på femteplass.

Wiklund gikk dermed alle distanser med unntak av 500-meteren under Beijing-lekene.

– Totalt sett hadde jeg drømt om mer, men jeg er veldig fornøyd med de prestasjonene jeg har fått til, oppsummerte hun egen innsats under vinterlekene.

Neste oppgave for Norges beste kvinnelige skøyteløper er allround-VM på Hamar fra 3. til 6. mars.

1000 m kvinner torsdag:

Gull: Miho Takagi, Japan 1.13,19,

sølv: Jutta Leerdam, Nederland 1.13,83,

bronse: Brittany Bowe, USA 1.14,61,

4) Angelina Golikova, ROC 1.14,71, 5) Antoinette de Jong, Nederland 1.14,92, 6) Ireen Wüst, Nederland 1.15,11, 7) Kimi Goetz, USA 1.15,40, 8) Vanessa Herzog, Østerrike 1.15,644, 9) Daria Katsjanova, ROC 1.15,649, 10) Nao Kodaira, Japan 1.15,65.

Norsk: 18) Ragne Wiklund 1.16,59.