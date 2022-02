Toppspillerne minst fornøyd med NFFs pandemihåndtering

Det kommer fram i fotballforbundets innsiktsrapport, som torsdag ble lagt fram under et pressemøte med blant andre generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Pandemi, Qatar og oppfatning av organisasjonen er dagsaktuelle og sentrale punkter som trekkes fram i rapporten. Når det gjelder pandemien, mener 48 prosent at NFF har håndtert koronakrisen suverent, svært godt eller ganske godt, mens 28 prosent svarer at de synes håndteringen har vært elendig, dårlig eller ganske dårlig.

Med i undersøkelsen er blant andre ansatte i NFF, toppklubber, breddeklubber, dommere, supportere og spillere i både topp- og breddeklubber. Det kommer tydelig fram at de NFF-ansatte er mest fornøyd med pandemihåndteringen, mens toppklubbene og toppspillerne sier seg minst fornøyd.

Forskjeller

26 prosent av toppspillerne svarer at NFFs håndtering har vært elendig, mens 24 prosent lander på dårlig eller ganske dårlig. Blant breddespillerne svarer 12 prosent dårlig og 26 prosent dårlig eller ganske dårlig.

33 prosent av toppspillerne er positive til forbundets koronahåndtering, mens 31 prosent av breddespillerne havner i de samme kategoriene.

I kategoriene suverent, svært godt og ganske godt havner 79 prosent av de ansatte, 57 prosent av dommerne, 52 prosent av breddeklubbene og 50 prosent av toppklubbene.

Vanskelig periode

Toppspillerne i fotball er blant idrettsutøverne som har fått drive mest med aktiviteten sin gjennom pandemien, men likevel er de mest negative på spørsmål om hvordan de opplevde pandemien opp mot utøvelse av egen rolle.

Hele 73 prosent av toppspillerne svarer de opplevde pandemien som svært eller ganske problematisk. For toppklubbene er tilsvarende antall 67 prosent, og for breddeklubbene 63 prosent. Blant breddespillerne, som lenge måtte forholde seg til énmetersregelen og null kontakttrening, svarer 62 prosent svært eller ganske problematisk.

Økt jentesatsing

I den samme rapporten kommer det fram at Norges Fotballforbund scorer høyt på talentutvikling, inkludering og fellesskap. Samtidig foreslås prioritering av jentefotball og likestilling som det viktigste satsingsområdene for forbundet videre.

NFF skriver selv i rapporten at de skal styrke arbeidet med like muligheter i hele Fotball-Norge. Fram til sommeren skal målgrupper inviteres til «workshops», og forbundet opplyser at det vil gå foran for å utjevne kjønnsforskjeller, styrke mangfoldet og bruke fotball-EM i 2022 til å løfte interessen for kvinnefotball.

Fotballpresident Terje Svendsen opplyste også på pressekonferansen at et seminar om like muligheter blir en del av fotballtinget i mars.