OL-talsperson avfeide Kina-kritikk: – Fundert på løgner

Yan avsluttet pressekonferansen med å si at dette var den siste fellespressekonferansen med Den internasjonale olympiske komité (IOC) under disse vinterlekene. Hun sørget for å etterlate seg litt av et inntrykk, skriver nettstedet Inside the games.

Talspersonen gikk offensivt ut mot mange av sakene Kina og IOC har fått kritikk for i forbindelse med OL. Blant annet avfeide hun anklagene om at uigurbefolkningen i Xinjiang undertrykkes.

– Jeg synes disse spørsmålene er fundert på løgner. Noen myndigheter har allerede gått i rette med slik feilinformasjon med solide beviser. Du må gjerne gjengi alle de bevisene og faktaene, sa Yan.

1 million i leirer

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som HRW, har Kina internert over 1 million uigurer i leirer i Xinjiang-provinsen, der de utsettes for tvangsarbeid, tvangssterilisering, tortur og indoktrinering. Kina er anklaget for brudd på lovene om folkemord.

Kinesiske myndigheter avviser blant annet at det utføres tvangssterilisering, uten å tilbakevise at antallet steriliseringer har skutt i været i regionen de siste årene. Ifølge The Jamestown Institute ble antallet operasjoner seksdoblet fra 2016 til 2018.

IOC har fått flere spørsmål om hvorfor Kina får gjennomføre OL tross slike grove anklager. Det ble også tema på pressekonferansen. Minst tre ganger avbrøt Yan spørsmålene for å korrigere. «Såkalt tvangsarbeid», presiserte hun.

IOC vil forene verden

Det produseres mye tekstiler i regionen. IOC-talsperson Mark Adams har tidligere lovet at ingen av draktene under OL er blitt laget av råmateriale fra regionen.

Adams sier at Yans uttalelser «ikke er relevante for pressekonferansen eller IOC».

– IOC er veldig opptatt av å beskytte menneskerettigheter innenfor vår sfære i OL. Vi overlater det til andre organisasjoner, FN og andre, å se på de andre aspektene av hva som skjer her, sier Adams.

Han fremhever at lekene i seg selv gir mye til verden ved å vise at folk kan jobbe sammen om et felles mål. Adams peker på at FN har støttet lekene, og at FNs generalsekretær António Guterres har besøkt lekene. Selv administrasjoner som gjennomfører en diplomatisk boikott, forstår OLs betydning, sier han.

– Å bringe verden sammen er enda viktigere i en tid som dette når det er uenigheter og det er ting som kan bli diskutert og debattert, ifølge Adams.

Nettopp diskusjon og debatt er et ankepunkt flere bruker mot OL, som skjer i en boble der kinesiske myndigheter av smittevernhensyn har nærmest full kontroll over hva tilreisende journalister og idrettsfolk foretar seg.

FN krever tilgang

FN-sjef Guterres understreket i sitt møte med president Xi Jinping at FN forventer «at kontaktene mellom FNs høykommissær for menneskerettigheter og kinesiske myndigheter vil tillate et troverdig besøk fra høykommissæren til Kina, inkludert Xinjiang», ifølge FN.

Guterres tok opp behovet for samarbeid om å bedre menneskerettighetene med Xi. Det temaet ble utelatt fra det statlige nyhetsbyrået Xinhuas dekning av møtet.

Nettopp mangelen på tilgang har for øvrig også journalister som prøver å dekke menneskerettigheter i Kina under OL fått merke. APs journalist ble stanset og nektet inngang da han forsøkte å ta seg til Tibet, som sto i flammer sist Kina arrangerte OL.

– Ingen utlendinger får komme inn, sa en leder i regionsstyresmaktene før hun beordret at journalisten skulle kjøres til Chengdu, ti timer unna, for så å bli løslatt der.

Bare ett Kina

I 2008 protesterte tibetanske munker mot undertrykkelse, noe som ble slått hardt ned på. Nå er det stille i Tibet, melder AP. Mange, særlig blant de eldre, har innfunnet seg med at det ikke nytter å stå opp mot Kina.

Kina nekter nemlig å gi fra seg makten der, i likhet med i Taiwan og i Hongkong, der det er blitt innført svært strenge nasjonale sikkerhetslover, som er blitt brukt til å fengsle aktivister og journalister.

Det skjer for å håndheve ett-Kina-politikken, som går ut på at hele Kina er og skal forbli forent under Beijing. Det er en politikk Yan fremhevet på den siste pressekonferansen med IOC.

– Jeg må innta en streng holdning. Det jeg kan si er at det er bare ett Kina i verden, sa Yan.