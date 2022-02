Langrennsbråket: – Fått spørsmål hjemmefra om det går bra

Den siste drøye uken har det vært mye bråk utenfor sporet om den norske langrennsleiren i OL.

– I likhet med mange her, så har jeg ikke fulgt så veldig mye med i mediene. Vi har hele tiden forberedt oss på neste distanse. Det har ikke jeg tenkt så mye over, annet enn at jeg går gjennom intervjusonen og merker at det er mange spørsmål, sa herrelandslagstrener Eirik Myhr Nossum på spørsmål om all uroen er medieskapt.

Underveis i lekene har det vært flere saker om de norske utøverne:

* Emil Iversen følte seg dolket i ryggen etter å ha blitt utelatt fra det norske laget på 15-kilometeren.

* Anne Kjersti Kalvå, som ble koronasmittet før lekene, har uttalt seg kritisk til langrennsledelsen i Adresseavisen.

* Etter lagsprinten var Maiken Caspersen Falla kritisk til hvordan Espen Bjervig og resten av langrennsledelsen har framstått i mediene. Også Ragnhild Haga mener ledelsen kunne spart seg for «enkelte uttalelser».

En av sakene har vært om nivået i norsk kvinnelangrenn bak eneren Therese Johaug. Langrennssjef Espen Bjervig har uttalt at han er fortvilet over nivået. Han og kvinnetrener Ole Morten Iversen har også vært åpne om at det ble vurdert å hente inn skiskytter Tiril Eckhoff til OL-stafetten.

– Det er uttalelser fra ledelsen vi gjerne skulle ha vært foruten. Det er det ikke noen tvil om, sa landslagsveteran Falla (31) etter lagsprinten.

– Positivt at folk mener noe

Nossum er glad for at det er «blest» rundt sporten.

– Jeg tror, og det mener jeg oppriktig, vi må være glade for at det er meninger om norsk langrenn. Det verste vi kan komme i, er at folk er likegyldige. At det er meninger om hvordan jeg gjør jobben min og hvordan utøverne håndterer ting, er det i siste instans positivt at folk mener noe. Da betyr det at folk er interessert. Det er bra, sa han.

Langrennssjef Bjervig har svart slik når han har blitt forelagt kritikken:

– Ja, det har det stått om i mediene allerede. De uttalelsene utøverne har reagert på, har vi pratet om, selvfølgelig, sa Bjervig og la til:

– Når noen har følt seg berørt av det, prater vi om det. Jeg prater med utøverne.

Fått spørsmål om det går bra

Simen Hegstad Krüger ankom OL-byen for en uke siden etter sin koronaperiode i Seiser Alm. Han rakk å få med seg deler av sakene i mediene om norsk langrenn før avreise.

– Da jeg satt alene i Italia, hadde jeg litt mer tid til å lese aviser og sånn enn det jeg pleier. Da lurte jeg på hva som foregikk her. Så kom jeg hit, og da var alt som det pleier og god stemning. Jeg kjente ikke igjen den situasjonen som man kanskje kunne få inntrykk av om man kun leste avisene, sa Krüger, som forbereder seg til lørdagens femmil.

Landslagskollega Sjur Røthe sier han har unngått det meste av medieomtalen.

– I likhet med Eirik (Nossum) har jeg prøvd å unngå å lese altfor mye som har stått, men jeg har fått spørsmål hjemmefra om det går bra med oss her nede. Jeg kan bare si at fra innsiden av leiren har det vært ekstremt god stemning i gjengen, sa Røthe.

– Største løgnen som fins

Skiskytter Tarjei Bø tror ikke på dem som sier de ikke får med seg det som skrives og formidles i mediene under mesterskapet. Han har fått med seg uroen som har preget langrennsleiren.

– Vi har fått med oss alt. At utøvere ikke leser avisen i mesterskap, er den største løgnen som fins. Vi har ikke noe annet å finne på. Lese om oss selv, utlendinger, konkurrenter og lagkamerater, sa Bø på en pressekonferanse torsdag.

Han føler med norsk langrenn som opplevde mye uro før OL med koronasmitte i laget.

– Vi har våre tanker om det, men jeg tror de har hatt en del utfordringer som ikke har vært så lett å løse. Hadde vi fått de samme utfordringene, hadde det kanskje vært litt mer rot hos oss også. Man må respektere at de har hatt en vanskelig inngang til mesterskapet. Kanskje det har ballet litt på seg. Men jeg tror de er klar over situasjonen. Jeg tipper vi ser dem sterkt den siste helgen og slår tilbake.

Langrenn i OL avsluttes med femmil for mennene lørdag. Søndag er det 30 kilometer som gjelder for Therese Johaug og co.